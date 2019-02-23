Певца Ар Келли арестовали после обвинений в сексуальном насилии

В Чикаго полиция задержала известного певца и музыкального продюсера Ар Келли. Его обвиняют в десяти эпизодах сексуального насилия, в том числе и над несовершеннолетними. "Би-би-си" сообщает, что артист сдался полиции, но виновным себя не считает. Его поместили под арест.
Ар Келли вменяют преступления сексуального характера, предположительно совершённые в период с 1998 по 2010 годы.
- За это время несколько женщин обвинили певца в изнасилованиях, а в 2008 году Ар Келли судили по делу об изготовлении детской порнографии, но оправдали.
Как отмечает "Би-би-си", новые обвинения удалось предъявить после того, как прокурор штата Иллинойс Ким Фокс призвала женщин, пострадавших от действий певца, заявить об этом суде. Одним из поводов для обращения прокурора стал выход в январе шестисерийного документального фильма "Пережить Ар Келли", в котором приводятся подробности сексуальных преступлений.
- Ранее адвокат Майкл Авенатти, представляющий шесть жертв насилия, заявил, что передал в прокуратуру видеозапись, на которой Ар Келли занимается сексом с четырнадцатилетней девушкой.
- Сам артист неоднократно отвергал обвинения в свой адрес и посвятил этому песню, которая, однако, называется "I Admit" (я признаю). В ней Ар Келли признается, что не ходил в церковь, и что его выгнали из школы, но не признаёт себя виновным в педофилии, домашнем насилии и создании "сексуального культа".
- В 2018 году крупнейшие сервисы для цифрового распространения музыки iTunes и Spotify объявили Ар Келли бойкот после очередной серии обвинений в его адрес.