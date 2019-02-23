Певца Ар Келли арестовали после обвинений в сексуальном насилии

В Чикаго полиция задержала известного певца и музыкального продюсера Ар Келли. Его обвиняют в десяти эпизодах сексуального насилия, в том числе и над несовершеннолетними. "Би-би-си" сообщает, что артист сдался полиции, но виновным себя не считает. Его поместили под арест.

Ар Келли вменяют преступления сексуального характера, предположительно совершённые в период с 1998 по 2010 годы.

За это время несколько женщин обвинили певца в изнасилованиях, а в 2008 году Ар Келли судили по делу об изготовлении детской порнографии, но оправдали.

Как отмечает "Би-би-си", новые обвинения удалось предъявить после того, как прокурор штата Иллинойс Ким Фокс призвала женщин, пострадавших от действий певца, заявить об этом суде. Одним из поводов для обращения прокурора стал выход в январе шестисерийного документального фильма "Пережить Ар Келли", в котором приводятся подробности сексуальных преступлений.