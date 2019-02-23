Число переехавших в Россию мигрантов в 2018 году снизилось до минимума с 2013 года. А миграционный приток (разница между приехавшими и уехавшими) снизился до минимума с 2005 года, следует из данных Росстата. В 2018 году в Россию переехали 565 тысяч человек. Лидером миграционного прироста впервые стал Таджикстан.

Предыдущие четыре года лидером стран, являющихся донорами миграционного прироста в Россию, была Украина, следует из данных Росстата. Однако в 2018 году страна заняла третье место (+14822 человека) — после Таджикистана (+31031) и Казахстана (+26520). По количеству мигрантов, уже находящихся в России, первое место занимает Узбекистан. По данным МВД, в 2018 году было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета — 3,25 млн.

Падение миграционного прироста в целом связано с тем, что Россия теряет свою привлекательность для мигрантов, объяснила РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга ​Чудиновских. Сокращение миграционного притока с Украины эксперт связала с исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны и перемещением предпочтительного направления для миграции в Европу. При этом Украина остаётся страной, из которой прибыло наибольшее число мигрантов в абсолютных цифрах в 2018 году.

В 2018 году Россию покинули 440 тысяч человек, что стало рекордным показателем за последние годы. В эти подсчёты входят не только владельцы российских паспортов, но и мигранты, жившие в России.