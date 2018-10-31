Надо ехать?

Президент России подписал указ о новой редакция Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, правительство в трехмесячный срок должно утвердить план мероприятий по ее реализации на 3 года. "Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему, надо будет посмотреть, как она работает на практике", - обещает Владимир Путин.

Нужны ли сегодня России дополнительные трудовые рессурсы? Будут ли на самом деле упрощены процедуры предоставления видов на жительства и гражданства России?

Обсуждают политик Игорь Драндин (партия "Демвыбор"), гражданский активист, глава организации ЭТМОС Каримджон Ёров, правозащитник Татьяна Котляр, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, доктор экономических наук, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, экономист, старший преподаватель НИУ-ВШЭ Евгения Чернина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 31 октября в 19:05.

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