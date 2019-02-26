"Подыграть Путину ради своих". Зачем Нетаньяху вновь летит в Москву

27 февраля в Москве должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Некоторые ближневосточные журналисты утверждали, что в последние месяцы Нетаньяху "умолял" о встрече с Путиным, который её избегал. Визит Нетаньяху в Москву должен был состояться еще 21 февраля, однако сам израильский премьер в последний момент отменил его, сославшись на "сложность внутриполитической ситуации" в Израиле. Однако потом встречу удалось все-таки согласовать 27-го. Зачем Путин нужен главе израильского правительства?

В пресс-службе Кремля ранее заявляли, что Нетаньяху и Путин планируют обсудить в основном сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. А также (это звучало как второстепенные вопросы) ситуацию в Сирии и вопросы палестино-израильского урегулирования. Похоже ли это на правду?

24 февраля, выступая на заседании правительства Израиля, Биньямин Нетаньяху заявил: "У меня есть ясное послание иранскому режиму, который хочет уничтожить Израиль. Израиль продолжит действовать столько, сколько нужно, чтобы остановить наращивание иранского военного присутствия в Сирии". Глава правительства Израиля подчеркнул, что намерен сделать именно иранскую тему главной на предстоящей 27 февраля встрече с президентом России.

Как напоминает востоковед, военно-политический эксперт Михаил Магид, в самом Израиле, когда стало известно об отмене визита Нетаньяху в Москву 21 февраля, его соперники обвинили израильского премьера в том, что он слишком увлекся намеченными на апрель этого года выборами – в ущерб внешнеполитическим проблемам, требующим решения. Действительно, возглавляемой Нетаньяху партии "Ликуд" сейчас бросил вызов блок центристских партий, и поэтому главе израильского кабинета приходится прилагать все усилия для создания собственной коалиции, в которую могут войти крайние националисты и иудейские ультраортодоксы.

Однако, как замечает Михаил Магид в интервью Радио Свобода, постоянные визиты в Кремль для Биньямина Нетаньяху также представляют первостепенную необходимость. Вполне возможно, полагает политолог, в последнее время между Нетаньяху и Путиным возникли новые разногласия, в первую очередь касающиеся войны в Сирии, и они обоюдно согласились отложить встречу на 27 февраля, чтобы ее результаты можно было бы представить собственным гражданам как большой внешнеполитический успех – и президента России, и премьер-министра Израиля:

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​– Почему сегодня отношения России и Израиля никак нельзя назвать простыми и уж точно хорошими?

– Главные противоречия существуют из-за всего, связанного с Сирией. С одной стороны, в Сирии присутствуют российские войска, наряду с иранскими войсками, и благодаря поддержке России и Ирана режим Асада может контролировать приблизительно 60 процентов территории страны, и Россия здесь выступает в роли прямого военного союзника Ирана. А для Израиля это главная проблема, потому что Израиль считает усилившийся Иран, распространивший свое влияние на Ирак, Сирию, Ливан, главной своей головной болью и главным врагом. Россия и Израиль выступают на разных сторонах этого конфликта.

Россия и Израиль выступают на разных сторонах этого конфликта

​– Так с какой главной целью сейчас Биньямин Нетаньяху, уже в который раз, летит в Москву? Или цель у него одна – произвести впечатление на собственных граждан перед выборами?

– Конечно, вопрос саморекламы имеет большое значение для Нетаньяху в связи с грядущими в Израиле в апреле выборами. Но также вопрос эффекта, производимого на общественное мнение, имеет значение и для Путина. Но все не только связано с пиаром и с какими-то медиа-кампаниями, потому что между Израилем и Россией существует исключительно важное соглашение. ВВС Израиля за последние два года нанесли приблизительно от 250 до 270 ударов по территории Сирии: по собственно иранским целям, по объектам разных проиранских "прокси" и "милиций", по объектам самого Асада, пытаясь сдержать разрастающееся иранское влияние. И ни разу российские ПВО, размещенные в Сирии, не открывали огонь по израильским самолетам.

Обе стороны исключительно сильно заинтересованы в том, чтобы сирийский конфликт не привел к конфликту между самими Израилем и Россией! Потому что Израиль обладает самыми мощными в регионе всего Ближнего Востока вооруженными силами. А Россия, с другой стороны, безусловно, мощная военная и ядерная мировая держава. И в этом смысле очень важно это соглашение, которое действует между Израилем и Россией, о том, что российские ПВО никогда не стреляют по израильским самолетам, совершающим налеты на территорию Сирии.

– История со сбитым асадовскими ПВО 18 сентября российским транспортным Ил-20 сильно ли повредила этим налаженным связям, которые можно охарактеризовать как холодный нейтралитет, или как вынужденное ограниченное сотрудничество? Мы помним, как Минобороны России гневно обвиняло Израиль в этой катастрофе.

– Я бы выделил два аспекта отношений между Израилем и Россией. Во-первых, это вынужденное, как вы заметили, сотрудничество по Сирии, и, во-вторых, все эти контакты крайне важны для "внутреннего потребителя". Не только для Израиля, как я уже сказал, но и для России. Потому Москва оказалась в международной политической изоляции, а частые визиты Биньямина Нетаньяху в Москву дают Кремлю возможность продемонстрировать, что эта изоляция фактически разрушена и прорвана. В этом смысле Нетаньяху очень сильно Путину подыграл. А в обмен на это он получил возможность сказать своим избирателям: смотрите, я без единого выстрела нейтрализовал русские ПВО, я организую авианалеты на Сирию, и по мне русские не стреляют! И это все благодаря тому, что я стал вхож в Кремль и могу постоянно вести там переговоры с Путиным.

Когда мы вспоминаем о гибели Ил-20, нужно подумать и о том, что война в Сирии все более непопулярна в России, и Кремль всеми силами хотел бы избежать каких-либо потерь там – и вдруг такая массовая гибель военнослужащих, сбит перевозивший их самолет. Россия ответила на это поставками Асаду систем С-300. Значит, конечно, это ухудшило российско-израильские отношения, но я бы не стал преувеличивать степень этого ухудшения. Кремль неслучайно всю эту историю, что называется, спустил на тормозах. Потому что, повторю, Израиль и Россия одинаково очень заинтересованы в том, чтобы сохранять партнерские отношения в Сирии в той мере, в какой это возможно, избегая конфликтов.

– Израильские военные, действительно, не раз доказывали, что им плевать на Асада и на все системы ПВО, поставляемые ему Москвой. Потому что Израиль ни на кого не оглядывается, когда преследует на Ближнем Востоке свои собственные цели. Кремлю останется и в будущем с этим лишь мириться? Кто от кого сейчас, все-таки, зависит больше, кто чаще идет на уступки – Биньямин Нетаньяху или Владимир Путин?

– Нужно говорить не о количестве каких-то действий и уступок, а об их качестве. Я бы все-таки не стал недооценивать возможности Москвы влиять на Израиль. Путин может, если захочет, поставить Дамаску еще более высокоточные ракеты, в том числе совсем других классов, например, "земля – земля" или "земля – море". И это будет достаточно неприятно для Израиля. Есть очень важный для Израиля вопрос о том, какие сирийские силы присутствуют в районе израильско-сирийской границы. Например, это могут быть какие-то асадовские и прочие части, скорее подчиненные России – а могут быть отряды, связанные с Ираном, или с шиитской проиранской группировкой "Хизбалла", что для Израиля неприемлемо. И Москва может в эту игру начать играть, она может сказать: "Извините, но мы не готовы прикрывать вашу границу!", и туда придут иранцы.

Израиль постоянно наносит удары по сирийской территории, это правда, и мало что может его тут остановить. Но я все-таки напомню, что в Израиле существует "партия войны", условно говоря, люди, которые хотят более мощных ударов, полного разрушения иранского влияния в Ливане и в Сирии, или радикального ослабления этого влияния. И Нетаньяху, я думаю, все-таки сдерживает эту партию войны, именно потому, что избегает вхождения в серьезный конфликт с Россией. А Кремль в ответ фактически отказывается защищать иранские и асадовские войска от израильских налетов.

– В связи с решением США фактически устраниться от дальнейшего решения запутанного сирийского конфликта, возможно ли, что нынешнее российско-израильское взаимодействие там как-то изменится в ближайшем будущем?

– Мы не знаем, когда американские силы оттуда уйдут точно, мы не знаем, что произойдет после. Потому что в Вашингтоне делают противоречивые заявления: то Дональд Трамп говорит, что они уходят через несколько месяцев, а потом появляется информация, что это займет больше времени.

​Тем не менее, если американцы уйдут из Сирии совсем, то встанет вопрос о том, кому достанутся те территории, которые в настоящее время совместно контролируют американские войска и курдские боевые отряды? Если эти территории попадут под контроль сирийско-иранско-российской коалиции, то это может повлиять на все, такая ситуация может привести к очередному усилению Ирана, что явно вызовет очень резкую реакцию Израиля. А возможно, что эти земли попадут под контроль Турции. Или, может быть, останутся под контролем курдов, или вообще США не все войска выведут. Это вопрос исключительно сложный, неоднозначный, самый важный, и пока трудно об этом говорить более конкретно, - считает Михаил Магид.