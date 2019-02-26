Осуждённому за оскорбление главы Ингушетии сократили срок

Верховный суд Ингушетии прекратил уголовное дело против оппозиционера Магомеда Хазбиева, заведённое по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В ноябре прошлого года Хазбиев был признан виновным в разжигании ненависти к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, местным властям, представителям судебной системы и силовых структур.

Дело прекращено по ходатайству защиты осуждённого в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи уголовного кодекса России. При этом Хазбиев останется в колонии, так как был осуждён по ещё двум статьям – "хранение оружия" и "хранение взрывчатки". Суд лишь снизил срок его заключения до двух лет восьми месяцев. По словам адвоката Хазбиева Андрея Сабинина, его подзащитный выйдет на свободу в августе 2019-го года.

Хазбиев был заочно арестован ещё в 2015-м году, а после возвращения в республику в начале 2018-го года отправлен в СИЗО. В итоге его приговорили к 2 годам и 11 месяцам колонии-поселения. Сам оппозиционер считает его преследование политически мотивированным.

До своего отъезда из республики Хазбиев был редактором известного в Ингушетии оппозиционного сайта, критиковавшего местные власти. При этом предшественники Хазбиева на этой должности были убиты.