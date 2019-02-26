Президент Ирана не принял отставку главы МИД

Президент Ирана Хасан Роухани не принял отставку министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа.

О своём уходе с поста Зариф написал вечером 25 февраля в инстаграме. О причинах отставки не сообщалось.

Иранская служба Радио Свобода пишет, что ранее Роухани поблагодарил министра за службу, но не стал уточнять, примет ли отставку.

В среду, 27 февраля, Зариф должен был посетить заседание комитета ООН по правам человека. Однако его поездка была отменена.

Мохаммад Джавад Зариф занимает пост главы иранского МИДа с 2013 года. Он был ответственным за заключение ядерной сделки с мировыми державами в 2015 году. Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписали Иран с одной стороны и США, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия – с другой.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него.

Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране обвинения эти отрицают. Евросоюз не согласился с США и разработал меры, которые позволяют уклониться от соблюдения американских санкций.