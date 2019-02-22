Пятилетка гибридной войны

После победы Майдана Кремль 5 лет назад началась новая эпоха. Российские элиты уверяют себя и других, что революция в Украине произошла на «американские печеньки». После бегства президента Украины Януковича, захватив Крым и оккупировав часть Донбасса Владимир Путин решил, что в Киеве случилась не народная революция, а произошёл направленный против него лично переворот.

С тех пор Кремль, как кажется многим экспертам, борется не столько с самостийной новой украинской властью, а с Америкой, по всему миру пытается взять реванш у США. Такое впечатление возникает после попыток России создавать все новые точки конфронтации с Вашингтоном. В том числе так, что это лишь провоцирует новые санкции против РФ.

Отношения России и Запада обсуждают американский политический аналитик Ариэль Коэн, российский журналист-международник Галина Сидорова, украинский политолог Вадим Карасев.

Ведет передачу Михаил Соколов

Прямой эфир 22 февраля в 19:05