Индия признала потерю самолёта в районе Кашмира

Индия признала потерю одного боевого самолёта и пропажу пилота в районе Кашмира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя индийской армии.

Пакистанские СМИ публикуют видеозапись с предположительно захваченным в плен индийским лётчиком. На видео человек с завязанными глазами и связанными за спиной руками называет свои имя, личный номер и утверждает, что был сбит в воздушном пространстве Пакистана.

Ранее сегодня пакистанские военные заявили, что сбили два самолёта военно-воздушных сил Индии. По словам представителя армии, один из самолётов упал на территории исламской республики, а пилот был арестован. В свою очередь индийская армия заявила, что сбила истребитель Пакистана. Стороны не признавали свои потери.

Накануне Индия заявила об авиаударе по лагерю исламистов "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории. Ранее джихадисты взяли на себя ответственность за теракт в Кашмире, произошедший 14 февраля. Его жертвами стали по меньшей мере 40 представителей индийских внутренних войск. Пакистанская сторона заявила, что авиаудар не привёл к каким-либо жертвам.

Пограничный конфликт между двумя странами связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над штатом, преимущественно населённым мусульманами.