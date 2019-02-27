Кто убил Бориса Немцова

Четвертая годовщина со дня убийства Бориса Немцова. Кто заказал? И зачем? Нет ответа. Почему? Обсуждают Дмитрий Гудков, Леонид Гозман, Олег Сысуев, Михаил Фишман. Ведущая Елена Рыковцева
Опрос на улицах Москвы
Власть не может или не хочет дать ответ на вопрос о заказчиках убийства политика?
Четвертая годовщина со дня убийства Бориса Немцова. Кто заказал? И зачем? Нет ответа. Почему? Обсуждают Дмитрий Гудков, Леонид Гозман, Олег Сысуев, Михаил Фишман. Ведущая Елена Рыковцева
Опрос на улицах Москвы
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