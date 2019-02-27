Пакистан частично закрыл своё воздушное пространство

Власти Пакистана приняли решение о частичном закрытии воздушного пространства страны после обострения ситуации в Кашмире, сообщают индийские и пакистанские СМИ. Изначально воздушное пространство страны было полностью закрыто для коммерческих полетов, но позже власти заявили о возобновлении полетов над южной частью страны.

Решение значительно повлияло на работу крупных международных авиаперевозчиков, сообщает агентство Reuters. Из-за закрытия воздушного пространства страны самолеты вынуждены летать по более длительным маршрутам в обход Пакистана: это прежде всего касается рейсов из Европы и Ближнего Востока в страны юго-восточной Азии.

Ситуация в Кашмире ухудшилась после авиаудара Индии по лагерям исламистов на пакистанской территории. Ранее организация "Джаиш-е-Мухаммад" взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире, произошедший 14 февраля. Его жертвами стали по меньшей мере 40 представителей индийских внутренних войск. Пакистанская сторона настаивает на том, что удар не привёл к каким-либо жертвам.

Позже пакистанские военные заявили, что сбили два самолёта военно-воздушных сил Индии. По словам представителя армии, один из самолётов упал на территории исламской республики, а пилот был арестован. Индия признала потерю только одного самолета и заявила, что сбила истребитель Пакистана.

Пограничный конфликт между двумя странами связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над штатом, преимущественно населённым мусульманами.