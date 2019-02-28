Ракета "Союз" вывела на орбиту британские спутники связи

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая в четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщила обслуживающая запуски компания Arianespace. На расчетную орбиту британские спутники вывел разгонный блок "Фрегат" .

Первоначально запуск планировался на 19 февраля, однако был перенесен на 27 февраля из-за обнаруженного отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат". На космодром Куру для устранения дефекта были направлены российские специалисты. Затем запуск был перенесен ещё на сутки из-за сообщений о проблемах при работе третьей ступени такого же "Союза" при выводе на орбиту египетского спутника 21 февраля.

Цель проекта OneWeb, который привлек уже почти два миллиарда долларов инвестиций, — обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. Для этого компания планирует вывести на орбиту 900 спутников связи.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трёх космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) выступает против развертывания сети над территорией России. В российской спецслужбе заявляют об отсутствии гарантий , "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам России".

26 февраля правительство утвердило постановление, которое обязывает иностранных операторов спутникового интернета, работающих на территории России, получать разрешение на работу у ФСБ, ФСО и Министерства обороны.