Правительство обязало иностранных операторов спутникового интернета, работающих на территории России, получать разрешение на работу у ФСБ, ФСО и Министерства обороны. С соответствующим постановлением Дмитрия Медведева ознакомился РБК.

Согласно документу, весь трафик спутниковых устройств российских абонентов должен будет проходить через наземную станцию, которая должна располагаться на территории России. Это означает, что любому работающему на рынке оператору спутниковой связи теперь придется построить наземную станцию и получить разрешение на работу от силовых ведомств.

Бесконтрольное со стороны государство использование зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть интернет на территории России в одном из документов Минкомсвязи назван "угрозой национальной безопасности", отмечает РБК.

Требование на согласование будет распространяться не только на уже работающие системы спутниковой связи, но и на перспективные международные спутниковые интернет-проекты — OneWeb бывшего менеджера Google Грега Уайлера и Starlink Илона Маска. Они обещают покрыть сетью скоростного спутникового интернета весь мир. ФСБ уже называла проект OneWeb "угрозой национальной безопасности", хотя в нём активно участвует Роскосмос.