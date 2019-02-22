У запущенной с Байконура в четверг российской ракеты-носителя нештатно сработала третья ступень. Из-за этого выводимой носителем египетский спутник EgyptSat-A был выведен на орбиту ниже запланированной. Об этом сообщили глава французской компании Arianespace, занимающейся запуском спутников на российских ракета-носителей и источник агентства РИА "Новости".

Запуск ракеты-носителя произошёл с космодрома Байконур в четверг, 21 февраля. Это был первый российский пуск в 2019 году, отмечало агентство ТАСС. Изначально египетский спутник должен был отправиться на орбиту в ноябре 2018 года, однако старт несколько раз переносился.

По данным источника РИА "Новости" нештатная ситуация возникла на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя "Союз". Ракета-носитель была построена в 2012 году и у неё заканчивался гарантийный срок годности. Именно в связи с этим она была предложена для запуска египетского спутника, утверждает источник агентства. После нештатно сработавшей третьей ступени разгонный блок "Фрегат" скорректировал орбиту египетского спутника, "Роскосмос" отчитался о запуске как об успешном.