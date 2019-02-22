У запущенной с Байконура в четверг российской ракеты-носителя нештатно сработала третья ступень. Из-за этого выводимой носителем египетский спутник EgyptSat-A был выведен на орбиту ниже запланированной. Об этом сообщили глава французской компании Arianespace, занимающейся запуском спутников на российских ракета-носителей и источник агентства РИА "Новости".
Запуск ракеты-носителя произошёл с космодрома Байконур в четверг, 21 февраля. Это был первый российский пуск в 2019 году, отмечало агентство ТАСС. Изначально египетский спутник должен был отправиться на орбиту в ноябре 2018 года, однако старт несколько раз переносился.
По данным источника РИА "Новости" нештатная ситуация возникла на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя "Союз". Ракета-носитель была построена в 2012 году и у неё заканчивался гарантийный срок годности. Именно в связи с этим она была предложена для запуска египетского спутника, утверждает источник агентства. После нештатно сработавшей третьей ступени разгонный блок "Фрегат" скорректировал орбиту египетского спутника, "Роскосмос" отчитался о запуске как об успешном.
- В 2018 году запуски "Роскосмоса" принесли страховщикам, работающим на космическом рынке, около 30 процентов убытков, рассказала на этой неделе советник гендиректора госкорпорации Валентина Ракитина. 120 миллионов долларов страховщики выплатили из-за потери ангольского спутника связи Angosat в декабре 2017 года, еще 65 миллионов долларов — из-за первой за 35 лет аварии пилотируемого корабля "Союз" в октябре 2018 года.
- Роскосмос постепенно теряет позиции на рынке коммерческих запусков ранкет. В 2018 году госкорпорация провела восемь успешных запусков ракет на околоземную орбиту. Конкурирующая с ней SpaceX Илона Маска – 21 запуск, что стало рекордом для компании.