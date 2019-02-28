Власти США оштрафовали TikTok на рекордные $5,7 миллиона

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис обмена короткими видео TikTok на 5,7 миллиона долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Это рекордная сумма штрафа, отмечает NBC News.

Комиссия проводила проверку приложения Musical.ly, который в прошлом году был объединен с TikTok. По её результатам сервис уличили в нелегальном сборе персональных данных детей без согласия родителей. Вопреки закону в открытом доступе оказались видео, снятые детьми до 13 лет, и личная информация несовершеннолетних — имена, адреса электронной почты, телефонные номера, IP-адреса, геолокация. Приложение позволяло искать пользователей в радиусе 80 километров, и взрослые могли связываться с детьми.

Комиссия также потребовала от TikTok удалить из сервиса все видео, снятые детьми до 13 лет.

Разработчики согласились с претензиями и уже выпустили обновление приложения, которое устранит нарушения закона.

У TikTok более 500 миллионов пользователей по всему миру.