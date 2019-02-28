Суд отказался перевести Азата Мифтахова под домашний арест

Мосгорсуд в четверг отказался изменить меру пресечения аспиранту МГУ Азату Мифтахову, арестованному по делу о нападении на офис "Единой России" в московском районе Ховрино. Об этом сообщает "Новая газета".
Мифтахов арестован до 7 марта, его обвиняют в хулиганстве. Адвокат считает заключение под стражу чрезмерно строгим наказанием и настаивает на переводе своего подзащитного под домашний арест.
- В ночь на 31 января 2018 года в офисе "Единой России" на Онежской улице на окраине Москвы неизвестные разбили окно и кинули внутрь дымовую шашку. В результате никто не пострадал. По делу задержаны несколько человек, некоторые из них жаловались на пытки со стороны правоохранительных органов.
- Азат Мифтахов впервые был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. Суд отказался его арестовать. 7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу же задержали вновь, уже по новому делу.
- Освободить Мифтахова требуют учёные и правозащитники, которые выступили с открытым обращением к российским властям. Адвокаты требуют расследовать сообщения о пытках.