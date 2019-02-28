Суд отказался перевести Азата Мифтахова под домашний арест

Мосгорсуд в четверг отказался изменить меру пресечения аспиранту МГУ Азату Мифтахову, арестованному по делу о нападении на офис "Единой России" в московском районе Ховрино. Об этом сообщает "Новая газета".

Мифтахов арестован до 7 марта, его обвиняют в хулиганстве. Адвокат считает заключение под стражу чрезмерно строгим наказанием и настаивает на переводе своего подзащитного под домашний арест.