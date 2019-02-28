Адвокат: здоровье Александра Винника в греческой тюрьме ухудшилось

Здоровье россиянина Александра Винника в греческой тюрьме серьезно ухудшилось из-за голодовки. Об этом заявила адвокат Зои Константопулу, пишет Associated Press. Защитник раскритиковала греческие власти за то, что они держат россиянина под стражей полтора года без предъявления ему обвинений в преступлениях в Греции.

По данным адвокатов, Винник объявил голодовку три месяца назад. Он решил прервать её после встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Адвокат Тимофей Мусатов сообщил российским журналистам, что Винника перевели в специализированную клинику для выхода из режима голодовки.

Александр Винник – бывший оператор платформы биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в отмывании и махинациях с криптовалютой на сумму от четырёх до девяти миллиардов долларов. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

В октябре 2017 года суд в Салониках постановил выдать россиянина Соединенным Штатам. Позднее совет судей также одобрил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника. Весной Винник признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.

Экстрадиции Винника с июня 2018 года добивается и Франция. Там россиянина обвиняют во взломе электронной почты нескольких тысяч человек и вымогательстве у них денег.

Сам Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием.