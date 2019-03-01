Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, распорядился закрыть европейский офис государственной нефтегазовой компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Об этом объявила вице-президент страны Делси Родригес, передает агентство Reuters.

Власти США ввели против PDVSA санкции. В стране заморожены активы компании на $7 миллиардов, также действуют ограничения для международных компаний на сотрудничество с PDVSA.

PDVSA — основной источник доходов Венесуэлы. Принадлежащая компании американская нефтеперерабатывающая Citgo Petroleum — наиболее важный иностранный актив страны, отмечало ранее Reuters. Санкции США ранее парализовали экспорт нефти из Венесуэлы, писал Wall Street Journal, компания пытается наладить бартерные поставки нефти в Индию.

Лидер Венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого многие страны мира признают временным президентом Венесуэлы, ранее назначил своих представителей в PDVSA, эти назначения заблокировал Верховный суд Венесуэлы.

Вице-президент Венесуэлы провела в пятницу переговоры в Москве, которая считает легитимным президентом Мадуро. Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах заявил, что Россия помогает Венесуэле, страдающей от острого экономического кризиса, поставками пшеницы.