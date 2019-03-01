Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, распорядился закрыть европейский офис государственной нефтегазовой компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Об этом объявила вице-президент страны Делси Родригес, передает агентство Reuters.
Власти США ввели против PDVSA санкции. В стране заморожены активы компании на $7 миллиардов, также действуют ограничения для международных компаний на сотрудничество с PDVSA.
PDVSA — основной источник доходов Венесуэлы. Принадлежащая компании американская нефтеперерабатывающая Citgo Petroleum — наиболее важный иностранный актив страны, отмечало ранее Reuters. Санкции США ранее парализовали экспорт нефти из Венесуэлы, писал Wall Street Journal, компания пытается наладить бартерные поставки нефти в Индию.
Лидер Венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого многие страны мира признают временным президентом Венесуэлы, ранее назначил своих представителей в PDVSA, эти назначения заблокировал Верховный суд Венесуэлы.
Вице-президент Венесуэлы провела в пятницу переговоры в Москве, которая считает легитимным президентом Мадуро. Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах заявил, что Россия помогает Венесуэле, страдающей от острого экономического кризиса, поставками пшеницы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.