Пакистан передал Индии сбитого над страной лётчика индийских ВВС

Пакистан передал Индии сбитого над страной пилота индийских Абхинандана Вартхамана. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times. Лётчик был взят в плен пакистанскими войсками после того как был сбит над территорией страны 27 февраля.

В среду пакистанские военные заявили, что сбили над территорией страны два самолёта ВВС Индии. В Нью-Дели признали потерю только одного и в свою очередь заявили, что сбили пакистанский самолёт. Подполковник авиации Вартхаман катапультировался и был взят в плен. Власти Пакистана в четверг пообещали освободить его в качестве "миролюбивого жеста".

Ситуация в Кашмире обострилась после авиаудара Индии по предполагаемым лагерям исламистов на пакистанской территории 26 февраля. Атака стал ответом на теракт в Кашмире 14 февраля, ответственность за который взяла на себя организация "Джаиш-е-Мухаммад". Его жертвами стали по меньшей мере 40 служащих индийских внутренних войск. Пакистанская сторона настаивает на том, что в районе, по которому был нанесён удар, нет никаких лагерей террористов.