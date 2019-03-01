Бывшего члена СФ от Карачаево-Черкесии освободили из СИЗО

Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, отказавшись продить ему срок содержания под стражей.

Не только адвокаты, но и прокуратура при этом просили изменить ему меру пресечения на домашний арест. Пока неясно, какая мера пресечения была избрана судом.

70-летнего Дерева обвиняют в мошенничестве, под стражей он находился с марта прошлого года. Сейчас следствие по его делу завершено, он с адвокатами знакомятся с материалами дела.

Ряд комментаторов связывал его уголовное преследование с конфликтом с членом Совета Федерации от той же республики Рауфом Арашуковым и его семьёй.

Арашуков был недавно арестован и сейчас находится под арестом в московском СИЗО. Его обвиняют в причастности к организации убийств и в участии в преступном сообществе. Был арестован и отец Арашукова, которого обвиняют в организации масштабных хищений газа.