Силовики "включили Сталина"?

Скандальный арест члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашуков прямо в зале заседаний палаты сегодня в центре внимания прессы. Арашуков обвиняется в заказных убийствах. Комментируется и одновременное задержание его отца, Рауля Арашукова. Всокопоставленный менеджер "Газпрома" обвинен в создании ОПС и хищениях средств от продажи газе на 20 миллиардов рублей.

Что это, еще один случай посадки по заказу политических соперников или новая кампания по борьбе с коррупцией в высшем эшелоне власти России?

Обсуждают зам генерального директора "Трансперенси Интернешнл Россия". Илья Шуманов, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, социолог, специалист по Северному Кавказу Денис Соколов, Советник "Черкесского Конгресса" Авраам Шмулевич.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 31 января в 19:05