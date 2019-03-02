Канада запустила процесс экстрадиции вице-президента Huawei в США

Власти Канады официально запустили процесс экстрадиции вице-президента китайского технологического гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Там её обвиняют в нарушении санкционного режима с Ираном и мошенничестве. Слушания по делу о выдаче топ-менеджера назначены на 6 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

47-летняя Ваньчжоу — дочь основателя и главы Huawei. Она была арестована в декабре в канадском Ванкувере по запросу США. Её арест привёл к резкому обострению отношений между Китаем и Канадой. Китайские власти в декабре арестовали двух канадских граждан, а ещё одному заменили приговор в 15 лет тюрьмы на смертную казнь.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. В начале 2018 года американская разведка заподозрила Huawei в недобросовестных связях с китайским правительством. В ноябре Wall Street Journal сообщала, что США просит партнерские страны отказаться от оборудования китайской компании Huawei при строительстве сотовых сетей нового поколения. США, Япония, Новая Зеландия и Австралия внесли компанию в черный список поставщиков оборудования для государственных контрактов.

В компании все обвинения в свой адрес и в адрес Ваньчжоу отвергают. Власти Китая требуют от канадских властей освобождения Ваньчжоу.