Представители экологической организации "Гринпис" в России передали в Администрацию президента России 100 тысяч подписей под обращением к Владимиру Путину с требованием выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье. Об этом сообщается в пресс-релиз организации, поступивший в редакцию Радио Свобода.

В конце октября активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средней содержатся 11 детёнышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих. Суд наложил на них арест. Из-за тесноты вольеров в бухте Средняя зоозащитники называют их "китовой тюрьмой" и утверждают, что млекопитающие могут не пережить зиму, если их не отпустят на волю.

Петицию с требованием освободить животных на сайте Change.org подписали более 920 тысяч человек. Подписать петицию попросил своих поклонников голливудский актёр Леонардо Ди Каприо, с просьбой освободить животных к Путину обратилась актриса и экологический активист Памела Андерсон, свою помощь в освобождении животных Путину предложил защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

В начале февраля приморские зоозащитники обратились в суд с требованием освободить из "китовой тюрьмы" косаток и белух. Иск подали в Южно-Сахалинский городской суд активисты трех региональных общественных организаций. Ответчиками они требуют признать Росприроднадзор, а также Минсельхоз России и Росрыболовство.

21 февраля стало известно о том, что из китовой тюрьмы в Приморье исчезла одна косатка. Экологи считают, что она была вывезена контрабандой. Ранее в декабре следователи сообщили о пропаже трёх белух и сослались на поврежденные сети. Экологи заявили , что самые слабые и истощенные детеныши белух просто погибли из-за условий содержания.

22 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин хочет как можно скорее решить ситуацию с китами в приморской бухте Средняя и прекратить страдания животных. Он поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями решить ситуацию до 1 марта.