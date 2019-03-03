Приговор мертвеца, кит в джунглях и депрессия от антибиотиков

1. Мертвый судья не может выносить приговор. Верховный суд США отменил приговор, вынесенный Апелляционным судом девятого округа США (самого большого американского федерального суда, обслуживающего всё тихоокеанское побережье страны), поскольку один из выносивших его судей был уже мертвым. Вердикт суда был написан судьей-ветераном Стивеном Рейнхардом заранее, до официального вынесения приговора, назначенного на 9 апреля 2018 года. 29 марта 2018 Рейнхард неожиданно умер, но 9 апреля суд не только использовал написанный им приговор и засчитал его голос при голосовании судейской коллегии, так как его мнение по этому делу было уже известно. Голос мертвого Рейнхарда стал решающим: голоса живых 10 судей по этому делу разделились ровно пополам. Однако 25 февраля Верховный суд США отменил это решение и заново вернул дело на рассмотрение. Согласно вердикту Верховного суда, мнение умершего судьи не может учитываться при голосовании, поскольку раз судьи уже нет на свете, то и судить он больше не может. Постановление Верховного суда США заканчивается словами «Федеральные судьи назначаются пожизненно, а не навечно».

2. «Только не кури!» В Колорадо принят закон, разрешающий школьным медикам давать ученикам медицинскую марихуану. Правда, только в таких её видах, которые нельзя курить, и только с письменного согласия их родителей и директора школы. Закон назван «Поправкой Квентина», в честь девятилетнего мальчика, страдающего эпилепсией и синдромом Туретта, который обнаружил, что медицинская марихуана в виде каннабидиоло-содержащего масла помогает ему справляться как с припадками, так и с тиком – и развернул кампанию с требованием разрешить её в школах.

​3. В бразильских джунглях нашли тушу горбатого кита. Молодой кит 11 метров в длину лежал в 15 метрах от ближайшей воды в мангровых зарослях на острове Маражо в устье Амазонки. Ещё более удивительным находку делает тот факт, что хотя киты иногда заплывают в устье Амазонки, это всегда случается летом, а не зимой, как сейчас. Чтобы определить, каким образом кит попал в джунгли, на место происшествия уже выехала группа ученых.

4. Тем временем в Индии фермеры страдают от попугаев-наркоманов. Пристрастившиеся к опиуму птицы опустошают маковые поля и не только выклевывают содержащее опийное молочко плоды, но и обрывают их, чтобы унести с собой в гнездо.

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5. Проведенный в США опрос показал, что у евгеники (учения об улучшении человеческой породы путем искусственного отбора, популярного в начале 20-го века, но с тех пор дискредитированного тем, что его активно пропагандировали в Третьем Рейхе) есть неожиданно много сторонников. Более 40% респондентов поддержали бы введение ограничений на размножение бедных, глупых и совершивших серьезные преступления людей, и около трети выступило за то, чтобы сокращать заключенным тюремный срок за согласие на стерилизацию. Последний вопрос базировался на реальном предложении, которое в 2017 году сделал заключенным судья Сэм Беннингфильд. Уже через пару месяцев судья был вынужден отозвать своё предложение под давлением возмущенных коллег, но тем, кто уже успел выразить согласие на операцию, он действительно сократил срок (не подвергая их стерилизации) за проявленную ими сознательность. Интересно, что хотя срок предлагалось снизить всего лишь на 30 дней, на предложение за два месяца согласилось 42 заключенных.



6. Датские психиатры утверждают, что регулярный прием антибиотиков в детстве может быть связан с повышенным риском психических заболеваний, включая аутизм и депрессию. Они сделали этот вывод в результате анализа медицинских данных более миллиона человек с психическими заболеваниями, собирающихся в Дании с 1995 года. Ученые предполагают, что причиной может быть уничтожение антибиотиками кишечной микрофлоры — исследования последних лет показывают, что некоторые кишечные бактерии выделают вещества, положительно влияющие на наше настроение.

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7. Китайские ученые подарили мышам ночное видение. Исследователи из Научно-технического университета Китая создали наночастицы, превращающие инфракрасное излучение в видимый свет зеленой части спектра, приделали их к протеинам, которые присоединяются к фоторецепторам, и ввели эти протеины мышам. Тесты подтвердили, что наночастицы успешно вживились в глаза мышей и мышиный мозг начал реагировать на инфракрасное излучение. Несколько последующих экспериментов показали, что мыши действительно видят инфракрасный свет — например, они выбирались из лабиринта по дорожке, подсвеченной инфракрасным светом, при том, что «немодифицированные» мыши с такой задачей не справлялись. Похоже, что вскоре китайские спецназовцы смогут обходиться без приборов ночного видения.

8. Компания Subaru объявила о самом большом отзыве автомобилей в своей истории по самой необычной в мире причине. Компания заявляет, что пары силикона от используемых водителем потребительских продуктов, таких, например, как шампуни, кремы и очищающие средства с силиконом, могут откладываться на контактах тормозных огней, в результате чего тормозные огни перестанут включаться, что может привести к аварийной ситуации. Всего Subaru отзывает 2,26 миллиона автомобилей Forester, Impreza, WRX и XV, произведенных в 2011-2017 годах. По независимым оценкам, это обойдется компании в 90 миллионов долларов. Пресса пишет об отзыве автомобилей, проданных в Азии и США, об отзыве в Европе или России пока ничего не сообщается. Неудачи преследуют Subaru с ноября прошлого года, когда ей пришлось отозвать более 600 тысяч автомобилей из-за неисправностей индикатора расхода топлива и пружины клапана двигателя. А в январе этого года компания была вынуждена на две недели остановить производство на своём главном заводе в Японии из-за найденной неисправности одного из компонентов гидроусилителя руля.

9. Крупнейший в мире продавец компьютерных игр Steam убрал со своего сайта компьютерную игру всего через несколько дней после её публикации, несмотря на огромные цифры продаж. Официально «Devotion» временно отозвана по техническим причинам, но никто не сомневается в том, что истинные причины совсем не технические. Сделанная тайваньскими разработчиками игра была снята с продажи после вала постов разъяренных китайских пользователей (и, возможно, неафишируемых пожеланий китайских властей), которые обнаружили в ней оскорбления в адрес председателя Госсовета КНР: например, в одной из сцен на стене висит листок с наводящим порчу проклятием и надписью «Си Цзиньпин — [плохой человек на букву м]», в другой показана газета с фотографией молодого Си и заголовком «преступник арестован».

10. Крупнейшее в США объединение высших учебных заведений Университет Калифорнии (UC), в который входят 10 университетов, включая такие знаменитые, как Беркли и UCLA, разорвало отношения с одним из крупнейшим в мире научных издательств Elsevier, владельцем более 2500 научных журналов. Суть конфликта состоит в том, что издатели научных журналов фактически бесплатно (а иногда и с доплатой) получают научные статьи с результатами исследований, оплаченными из деньги налогоплательщиков, а затем продают эти статьи тем же самым научным институтам за очень большие деньги. Ученые же давно призывают к тому, чтобы доступ к научной информации был бесплатным и общедоступным. UC пытался договориться с Elsevier о том, что за фиксированную плату его сотрудники, во-первых, получат доступ ко всем публикуемым Elsevier статьям, а во-вторых, все статьи сотрудников UC будут выкладываться Elsevier в открытый онлайн-доступ. Но стороны не смогли прийти к соглашению. В результате UC полностью отказался от подписки на издаваемые Elsevier журналы и не будет отдавать туда статьи своих ученых. Университеты, состоящие в системе UC, производят около 10% всех американских научных статей. Ранее, в 2017-2018 годах, о бойкоте Elsevier объявили более 200 крупнейших научно-исследовательских институтов и университетов Германии, 140 научных и образовательных учреждений Тайваня и все научно-исследовательские институты и университеты Швеции. В последнее время многие ученые со всего мира прекращают сотрудничество и с другими научными журналами, требующими оплату за доступ к своим статьям, и начинают публиковаться в новых изданиях с открытым доступом, таких, как PLOS или BioMed.