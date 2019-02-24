1. Во Франции прошел второй чемпионат страны по фехтованию на лазерных мечах. В стране существует уже более 1000 зарегистрированных любителей сразиться на оружии из «Звездных войн», объединенных в 92 клуба, и в мае 2018 года Французская федерация фехтования (FFE) признала фехтование на лазерных мечах официальным видом спорта и выработала для него единые правила. К сожалению, спортсмены используют для поединков не настоящие лазеры, а их имитации с клинками из светящегося поликарбоната. Как и при фехтовании на шпагах или рапирах, они обязаны носить маски и накладки, защищающие важные части тела — правда, в отличие от традиционных фехтовальных дисциплин, спортивные костюмы могут выглядеть куда более красочно. Поединок проходит на ограниченном светящимся кругом ринге. За касание мечом головы или туловища соперника присуждается 5 очков, предплечья или ноги — 3 очка, кисти руки — 1 очко. Побеждает тот, кто первым набрал 15 очков — или тот, кто просто набрал больше очков, если с начала матча прошло три минуты. Секретарь FFE говорит, что федерация хочет привлечь к активному физическому спорту поколение молодежи, которое состязается только в компьютерных играх и упражняет в основном нажимающие на клавиши пальцы. Новый спорт, по мнению секретаря, получился очень зрелищным, и он ожидает, что количество спортсменов удвоится уже в самое ближайшее время. Да, а чемпионом Франции стал Антони Лококо, защитивший свой прошлогодний титул от претендента Максима Фэта.

2. Немецкая пресса выяснила, что 92% левых экстремистов, задержанных в Германии за насильственные действия (поджоги, нападения и т.п.) в 2003-2013 годах, на момент задержания жили с родителями.

3. Люди-X из фантастики становятся реальностью. В прошлом году в Китае родились близнецы с отредактированной ДНК. У одного из родителей был найден ВИЧ, и китайский врач Хэ Цзянькуй отредактировал генокод близнецов так, чтобы создать у них устойчивость к этому вирусу. Теперь же выяснилось, что та же модификация гена CC5, которая отвечает за устойчивость к ВИЧ, может увеличивать умственные способности. Правда, пока что это подтвердилось лишь в экспериментах на мышах. Превратил ли Хэ Цзянькуй близнецов в сверхлюдей, мы узнаем, когда они вырастут.

4. Тем временем в Америке юный гений родился безо всякого редактирования ДНК. 13-летний Джексон Освальт из Теннеси своими руками примерно за год собрал у себя дома работающий термоядерный реактор. По словам подростка, он взялся за это дело, потому что ему надоело играть в компьютерные игры. Проект финансировали родители, которые дали Джексону на покупку необходимых для строительства реактора деталей около 10 тысяч долларов. Детали подросток покупал на e-bay, а консультации по их использованию получал на интернет-форуме, посвященном термоядерной физике. Причем это уже не первый подросток, собравший ядерный реактор - Освальт побил рекорд Тэйлора Уилсона, сделавшего это в 14 лет.

5. В прошлом году мы писали, что пчелы понимают концепцию нуля. Теперь австралийские ученые обнаружили, что пчелы умеют складывать и вычитать. Пчелам показывали лист с определенным количеством точек (от одной до пяти) одного из двух цветов — желтого или синего. А потом запускали в камеру где были листы с разным количеством точек, из которых пчеле нужно было выбрать один. Если пчеле показывали желтые точки, ей нужно было выбрать лист, на котором было на одну и только одну точку меньше, чем на образце (вычитание), если синие — на одну больше (сложение). За правильный выбор их награждали. Пчелы успешно справились с заданиями разной сложности в 63.6% - 72.1% случаев (сложение давалось им чуть лучше, чем вычитание), что значительно превышает результат при случайном угадывании. До сих пор способность складывать и вычитать ученые обнаруживали только у обезьян и некоторых видов птиц.

6. И ещё о пчелах. Ученые нашли в Индонезии гигантскую пчелу вида Megachile pluto, которую не видели с 1981 года и поэтому считали вымершей. Интересно, что к моменту, когда ученые нашли эту пчелу предыдущий раз – в том самом 1981 - она тоже считалась вымершей. Megachile pluto в несколько раз больше обычных пчел, размах ее крыльев может достигать почти 6,5 сантиметров, а длина — почти 4 см. Кроме этого о загадочной гигантской пчеле, так успешно прячущейся от ученых, почти ничего не известно.



7. Пока ученые охотились на пчел, британскому фотографу Уильяму Баррарду-Лукасу впервые за почти что 100 лет удалось сфотографировать в дикой природе редчайшего черного африканского леопарда или «черную пантеру». Пантера не является самостоятельным видом — это генетическая мутация ягуаров и леопардов с повышенным содержанием меланина, и если у ягуаров этот ген доминантный, то у леопардов он рецессивный. На то, что черных африканских леопардов мало, накладывается и то, что леопарды ведут в основном ночной образ жизни, и поэтому леопардов черной окраски гораздо труднее заметить. Баррард-Лукас охотился за этим снимком несколько лет.





8. Наконец-то мы узнали, зачем зебре полоски. Британские ученые, проведя серию экспериментов, выяснили, что полоски защищают зебр от кусачих африканских мух. Каким-то образом — пока не очень понятно, каким именно - черно-белые полосы мешают мухам нормально приземлиться на тело зебры.



9. Японский министр по подготовке Олимпиады 2020 в Токио (он же одновременно и министр кибербезопасности) публично извинился за опоздание на заседание бюджетного комитета парламента. Министр опоздал на целых три минуты. Оппозиция в знак протеста против такого неуважения к депутатам устроила пятичасовой бойкот заседания. Это уже не первый возмутительный поступок министра. Две трети японцев считают, что он не соответствует занимаемой должности



10. От инфаркта можно не только бегать, но и отжиматься. Международная группа исследователей в результате многолетних наблюдений выяснила, что люди, которые способны сделать более 40 отжиманий, на 96% (то есть в 25 раз) реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто не может отжаться более 10 раз. Можно, конечно, не стараться так сильно и обойтись 20-30 отжиманиями, но это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний не в 25, а всего лишь в 4 раза.