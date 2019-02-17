Срок за клик, лекарство от старости и мыслящие рыбки

1. Королева Великобритании подписала скандальный Закон о противодействии терроризму и охране границ (Counter-Terrorism and Border Security Act), предусматривающий уголовное наказание за просмотр в интернете информации, которую можно использовать при подготовке терактов, или даже всего лишь за переход по ссылке, ведущей на источники подобной информации.

В предыдущем британском антитеррористическом законе от 2000 года предусматривалось наказание за хранение материалов, которые могут использоваться при подготовке терактов, на личном компьютере, но правительство решило, что эта норма устарела и не отражает сегодняшних реалий. Поправку к новому закону, которая предлагала наказывать только тех, кто посмотрел подобные материалы как минимум три раза, парламентарии не приняли, так что достаточно один-единственный раз кликнуть по ссылке, чтобы попасть в тюрьму на несколько лет. Исключение сделано лишь для журналистов, ученых и тех, кто зашел на опасный сайт по ошибке, не зная, на что он кликает.



Правозащитные группы критиковали законопроект с момента его внесения в парламент, но это не помогло.



2. Голландский суд санкционировал анализ ДНК покойного доктора Яна Карбаата, который занимался искусственным оплодотворением женщин. Карбата уже давно обвиняли в том, что вместо выбранной женщинами донорской спермы он использовал для оплодотворения свою собственную. Сам врач это категорически отрицал, но при этом отказывался предоставить свою ДНК для анализа. Теперь, через почти что два года после его смерти, суд удовлетворил иск 22 родившихся от искусственного оплодотворения детей, желающих знать, не Карбаат ли на самом деле был их биологическим отцом. Предполагается, что врач мог использовать свою сперму для оплодотворения около 200 женщин.

3. Бывший член парламента Нидерландов от национал-популистской антиисламской Партии свободы Йорам ван Клаверен стал мусульманином. Во время своего депутатского срока в 2010-2014 годах ван Клаверен неоднократно критиковал ислам, называл Коран ядом и даже начал писать книгу о вреде мусульманства. Именно эта книга, по словам ван Клаверена, и привела к его обращению — чем больше он узнавал об исламе, тем сильнее менялись его взгляды. Ван Клаверен - второй член Партии свободы, ставший мусульманином: в 2012 подобное превращение произошло с Арно ван Доорном. Ван Доорн уже поздравил ван Клаверена с обретением истинной веры.



4. Девушка из британского Бристоля предложила на сайте объявлений 2000 фунтов человеку, который в течение месяца будет принимать за нее решения. Девушка объясняет, что у нее был очень плохой год, и всем неприятностям она обязана самой себе: она одолжила деньги другу, который их не вернул, застряла в Новой Зеландии, отправившись туда без достаточных средств, выбрала себе неправильного парня и страдала с ним целых 6 месяцев, пока он сам ее не бросил, и, наконец, стала жертвой ограбления, решив срезать дорогу домой через неблагополучный район. А мелкие неприятности случались с ней не реже раза в неделю. Из всего этого девушка заключила, что не умеет сама выбирать себе путь в жизни, и теперь надеется найти кого-то, кто сумеет сделать это лучше. Если вы уверены в своих провидческих способностях, вот вам шанс немного подзаработать.

5. В парламент американского штата Гавайи внесен законопроект, повышающий возраст, начиная с которого молодежи можно покупать сигареты. Чтобы не мелочиться, данный закон, если его примут, увеличит этот возраст до 100 (нет, это не опечатка, ста) лет. Правда, не сразу. С 2020 года сигареты можно будет покупать лицам, достигшим 30, с 2023 — 60, а до 100 этот возраст поднимется в 2024. Продавцов, которые рискнут продать сигареты «несоврешеннолетним», будут штрафовать на 500 долларов за каждую покупку. Авторы законопроекта не скрывают, что его цель — полный запрет курения. Точнее, почти полный — сигары и электронные сигареты под ограничение не подпадают.

6. Саудовским девушкам станет труднее повторить поступок Рахаф Мохаммед аль-Кунун, сбежавшей от родственников в Таиланд и получившей убежище в Канаде: правительство Саудовской Аравии выпустило мобильное приложение Absher, позволяющее мужам, отцам и братьям следить за своими женами, дочерьми и сестрами и предотвращать их выезд за границу. Когда пограничник сканирует паспорт женщины на пропускном пункте, мужские члены ее семьи автоматически получают СМС с уведомлением о том, что «находящаяся на их попечении» женщина решила пересечь границу. После этого через мобильное приложение они могут уведомить власти о том, что не дают ей разрешения покинуть страну. Приложение уже можно скачать в AppStore и Google Play.



7. Ученым из Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые в истории удалось превратить стволовые клетки в клетки, производящие инсулин, и успешно пересадить их мышам. Ученые надеются, что вскоре смогут повторить это и на людях, победив таким образом диабет первого типа. Почти одновременно другая команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Хосе объявила об успешном испытании инсулиновых таблеток, которые позволят больным не делать себе инъекции — таблетка сама делает инъекцию в стенку желудка сделанной из твердого инсулина микроиглой.

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8. Биологи из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке обнаружили, что если дать комарам человеческое лекарство для похудения, блокирующее мозговые рецепторы, связанные с чувством голода, комары на 2-3 дня перестают пить кровь.



9. В Техасе провели первое испытание нового метода лечения старости путем очищения организма от старых токсичных клеток. 14 добровольцам, страдающим тяжелой трудноизлечимой болезнью, дали коктейль из препаратов, избирательно уничтожающий старые клетки. Первые результаты лечения обнадеживающие — у больных не наблюдается никаких побочных эффектов и их общее физическое состояние несколько улучшилось. Но праздновать победу над старостью пока рано — требуются гораздо более масштабные и детальные исследования.

​10. Мы уже писали о том, что муравьи относятся к очень узкой группе живых существ, которые умеют узнавать себя в зеркале (кроме муравьев и людей, в эту группу входят слоны, дельфины, некоторые врановые и человекообразные обезьяны) — ученые связывают это умение с зачатками самосознания. Но муравьи — насекомые общественные, строят дома и разводят тлей, так что с наличием у них самосознания еще можно как-то примириться. Труднее уложить в голове то, что зачатками самосознания могут обладать рыбы. Тем не менее японские биологи обнаружили, что живущая на коралловых рифах рыбка губан-доктор обыкновенный в 10 сантиметров длиной, если нанести на нее несмываемой краской пятно, демонстрирует перед зеркалом то же поведение, что и дельфины — старается рассмотреть пятно, а потом стереть его с себя об кораллы или камни. Если же зеркала рядом нет или если пятно нанесено незаметной краской, поведение губана не меняется. То есть, по устоявшемуся определению, рыба, видя в зеркале пятно, понимает, что это пятно находится на ней, а значит, узнает себя. То, что самоузнавание доступно каким-то там рыбам, не на шутку шокировало биологов. Теперь им нужно либо признать, что многие живые существа куда умнее, чем мы о них думали, либо пересмотреть определение самоузнавания. Кстати, собаки и кошки, хоть, бывает, и реагируют на свое отражение в зеркале, все же не понимают, что видят в нем себя — или по крайней мере не проходят классические тесты на это понимание.