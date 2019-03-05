ВЦИОМ не опубликовал результаты опроса о "Профсоюзе Навального"

Всероссийский центр изучения общественного мнения не стал публиковать результаты опроса о проекте "Профсоюз Навального". Об этом газете "Ведомости" рассказал участник опроса ВЦИОМ о профсоюзах. Информацию подтвердил и сотрудник государственной организации.

В опросе, который ВЦИОМ провел 12 февраля, было три категории вопросов: первая касалась зарплат бюджетников и выполнения указов президента Владимира Путина, вторая — профсоюзов, а в третьей речь шла именно о Навальном и его проекте. У россиян спрашивали, знают ли они оппозиционного политика, как к нему относятся и что думают об организуемых им акциях протеста. Отдельно респондентам задавали вопрос об отношении к "Профсоюзу Навального" и может ли он добиться заявленных целей.

1 марта ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, но без упоминания "Профоюза Навального".

24 января Навальный объявил о старте нового проекта под названием "Профсоюз Навального". Его цель – объединение бюджетников, которым, по расчётам оппозиционного политика, недоплачивают зарплаты. В объяснении сути проекта Навальный апеллирует к майским указам Путина. Исходя из них, в России есть категории работников, зарплату которым работодатель не может начислять произвольно. Это учителя, врачи, социальные работники, работники учреждений культуры и научные сотрудники. Кремль поддержал общественный контроль над "майскими указами", однако, заявил, что с инициативой Навального не знаком.

Оппозиционный политик регулярно выступает с резкой критикой президента Путина и его окружения. Путин косвенно критикует Навального, но, как отмечают наблюдатели, никогда не называет его по имени. В Кремле это связали с "личным отношением" президента к оппозиционеру.