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Кремль поддержал общественный контроль над "майскими указами". Такой проект запустил Навальный

В январе Навальный пообещал следить за соответствием реальных зарплат бюджетников обещанным

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Кремль прокомментировал инициативу оппозиционного политика Алексея Навального контролировать соответствие зарплат бюджетников заявленным целям "майских указов" президента Владимира Путина.

"Президент неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением, за ходом реализации задач, которые поставлены в "майских указах", поэтому любое общественное участие [здесь] востребовано", — заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, довольны ли в Кремле тем, что сторонники Навального будут, по сути, помогать следить за исполнением распоряжений президента. Песков подчеркнул, что самой инициативы Навального они не видели.

24 января Навальный объявил о старте нового проекта под названием "Профсоюз Навального". Его цель – объединение бюджетников, которым, по расчётам оппозиционного политика, недоплачивают зарплаты. В объяснении сути проекта Навальный апеллирует к майским указам Путина. Исходя из них, в России есть категории работников, зарплату которым работодатель не может начислять произвольно. Это учителя, врачи, социальные работники, работники учреждений культуры и научные сотрудники.

Зарплата этих работников должна быть как минимум равна средней зарплате по региону, определяемой Росстатом. Таким образом, по расчётам команды Навального, медсестра в Санкт-Петербурге должна зарабатывать 59 289 рублей в месяц, а воспитатель детского сада в Екатеринбурге — 36 427 рублей. Таких денег, по мнению политика, подавляющее большинство этих работников не получают.

Навальный предлагает каждому вступившему в его профсоюз узнать через сайт проекта, какую зарплату должен получать он, а затем – получить помощь в составлении жалоб в правоохранительные и надзорные органы и в их юридическом сопровождении. Так политик надеется получить поддержку от бюджетников и людей, зарабатывающих меньше, чем должны.

Навальный регулярно выступает с резкой критикой президента Путина и его окружения. Он не был зарегистрирован кандидатом на выборы президента в 2018 году и призывал бойкотировать выборы. Путин косвенно критикует политика, но, как отмечают наблюдатели, никогда не называет его по имени. В Кремле это связали с "личным отношением" президента к оппозиционеру.

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