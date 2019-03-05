Суд в Петербурге посчитал акцию Навального угрозой для Дня Победы

Суд в Санкт-Петербурге в обосновании своего решения о штрафе в 7 миллионов рублей для сторонников оппозиционера Алексея Навального указал, что акция "Он нам не царь" 5 мая 2018 года угрожала празднованию Дня Победы. На решение суда, опубликованное ещё в феврале, обратил внимание директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В документе говорится, что сторонники Навального провели акцию "перед самым трагичным и самым славным праздником нашей страны". По мнению судьи организаторы протестного митинга "пренебрегли интересами ветеранов Великой Отечественной войны.

В 5 февраля суд в Санкт-Петербурге обязал выплатить 7 миллионов рублей главу местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения "Весна" Богдана Литвина по иску прокуратуры. Активисты должны возместить ущерб зелёным насаждениям, которые были якобы повреждены участниками акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года.

Изначально прокуратура Санкт-Петербурга подала иск на 11 миллионов рублей к Михайлову и Литвину. В конце декабря 2018 года судебные приставы заблокировали банковские счета Михайлова и все его банковские карты. По словам активиста, на его балансе оказалась отрицательная сумма в те самые 11 миллионов рублей, что требует прокуратура. При этом никаких уведомлений о судебном постановлении об аресте банковских карт и вкладов он не получал.

5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек.