Прокуратура завысила стоимость поврежденных растений на акции 5 мая

Прокуратура Санкт-Петербурга завысила в 19 раз стоимость зелёных насаждений, которые якобы были повреждены активистами во время протестной акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Об этом заявили адвокаты координатора местного штаба Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения "Весна" Богдана Литвина, сообщает "Медиазона".

Прокуратура считает Михайлова и Литвина организаторами протестной акции и требует возместить 11 миллионов рублей за поврежденные растения. Сторона защиты утверждает, что в ведомстве завысили стоимость кизильника, который используют для живой изгороди. Вместо 175 рублей и 50 копеек за штуку от активистов требуют заплатить по три с половиной тысячи рублей за каждое повреждённое растение. Представитель прокуратуры объяснил это тем, что от Михайлова и Литвина требуют деньги за саженцы, которых выше.

14 декабря прошлого года стало известно, что прокуратура Санкт-Петербурга подала иск на 11 миллионов рублей к координатору местного штаба Навального Денису Михайлову и пресс-секретарю движения "Весна" Богдану Литвину. От них требуют возместить ущерб, который якобы был нанесён городу во время протестной акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. В ведомстве утверждают, что Михайлов и Литвин были организаторами акции, участники которой потоптали газон и нанесли ущерб зелёным насаждениям города.

В конце декабря судебные приставы заблокировали банковские счета Михайлова и все его банковские карты. По словам активиста, на его балансе оказалась отрицательная сумма в те самые 11 миллионов рублей, что требует прокуратура. При этом никаких уведомлений о судебном постановлении об аресте банковских карт и вкладов он не получал.