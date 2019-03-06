Бывший адвокат Трампа вновь выступит в Конгрессе

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн в среду, 6 марта, вновь даст показания в Сенате. Он выступит перед комитетом по разведке. Это будут закрытые слушания.

Перед этим комитетом Коэн уже выступал 1 марта. Сенаторы тогда сказали, что бывший юрист Дональда Трампа был полностью открыт к сотрудничеству.

Ранее стало известно, что нижняя палата Конгресса инициировала новое расследование в отношении президента США. Они запросили документы по 80 людям, так или иначе связанным с Трампом. Источник AP утверждал, что некоторым из них сразу предъявят обвинения. Сам президент раскритиковал такие действия демократов. "Они хотят заниматься чем угодно, лишь бы не принимать законы", - заявил Трамп. Глава Белого дома вновь назвал расследование вероятного сговора его предвыборного штаба с Россией "охотой на ведьм".

27 февраля Коэн, выступая перед Конгрессом, назвал Трампа "мошенником" и заявил, что президент США во время предвыборной кампании вел переговоры с Москвой о строительстве небоскрёба. Помимо прочего бывший адвокат обвинил президента в уходе от налогов. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи.

В декабре Коэна приговорили к трём годам тюремного заключения за ложь под присягой, нарушение правил финансирования избирательных кампаний и уклонение от уплаты налогов.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва вмешательство в выборы в иностранных государствах отвергает.