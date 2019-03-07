Правительство разработало список потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства, утверждающего список потенциально опасных пород собак. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, в перечень включены породы собак, обладающие генетически обусловленными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

Принятый в декабре закон "Об ответственном обращении с животными" запрещает выгуливать породы из списка без поводка и намордника независимо от места выгула.

В перечне МВД упомянуты 69 пород — крупные терьеры, овчарки, доги, мастифы, шарпей, доберманы, отдельные охотничьи породы, и их метисы. На открытых территориях, где эти собаки живут без намордников, должны будут быть установлены предупреждающие таблички.