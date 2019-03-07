Правительство разработало список потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства, утверждающего список потенциально опасных пород собак. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, в перечень включены породы собак, обладающие генетически обусловленными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.
Принятый в декабре закон "Об ответственном обращении с животными" запрещает выгуливать породы из списка без поводка и намордника независимо от места выгула.
В перечне МВД упомянуты 69 пород — крупные терьеры, овчарки, доги, мастифы, шарпей, доберманы, отдельные охотничьи породы, и их метисы. На открытых территориях, где эти собаки живут без намордников, должны будут быть установлены предупреждающие таблички.
- Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят в декабре 2018 года после почти 8-летнего обсуждения в Госдуме. В документе прописаны правила выгула животных: гулять с ними можно будет только на специально отведенных для этого площадках, а от хозяев потребуют убирать за своими питомцами. Владельцы домашних животных согласно закону обязаны найти им новых владельцев или сдать в приют в случае отказа от их содержания.
- Руководитель организации по правам и защите животных "Зооправо" Анастасия Федюнина в разговоре с РБК отметила, что борьба с опасными собаками на деле может вылиться в борьбу с владельцами собак. "Сейчас полиция будет бороться с владельцами, которые выгуливают собак из списка без намордников, и мы получим большой рост административных правонарушений", — предположила она.