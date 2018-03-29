Членов "Христианского государства" приговорили к 2 годам колонии

Суд в Москве приговорил троих участников движения "Христианское государство – Святая Русь" к двум годам колонии по обвинению в поджоге автомобилей у офиса коллегии адвокатов в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Александра Баянова, Дениса Манталуца и Юрия Калинина признали виновными в умышленном уничтожении имущества. По версии следствия, именно они подожгли машины у адвокатской коллегии Pen&Paper, протестуя против фильма Алексея Учителя "Матильда" и оставив записку "за Матильду – гореть".

"Медиазона" отмечает, что сгоревшие машины не принадлежали адвокатам. В коллегии Pen&Paper состоит Константин Добрынин, представляющий в суде интересы Учителя.

Организация "Христианское государство – Святая Русь" участвовало в кампании против фильма "Матильда". Возглавила ее депутат Госдумы Наталья Поклонская, утверждающая, что фильм "разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни". При этом бывший прокурор аннексированного Крыма сама позднее попросила запретить "Христианское государство".

Поддержав эту позицию, так называемые православные активисты стали угрожать насилием кинопрокатчикам, которые планировали показать "Матильду". Их лидер Александр Калинин находится под стражей. Выход фильма в прокат состоялся без серьезных инцидентов.