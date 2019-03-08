Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС

Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, отстыковался от станции после пятидневного совместного полета. Об этом сообщает НАСА.

​Ожидается, что примерно в три часа по московскому времени он приводнится в Атлантическом океане неподалёку от побережья Флориды, в 390 километрах от мыса Канаверал.

Капсулы грузовых "Драконов" Маска приводняются в Тихом океане, но от побережья Флориды службам НАСА будет проще эвакуировать астронавтов.

Crew Dragon стал первым пилотируемым коммерческим кораблём в истории космонавтики. По планам NASA он и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.

В этот раз на борту корабля нет экипажа, вместо этого на орбиту отправилась манекен в скафандре по имени Рипли, она несёт в себе датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека, и протестировать разработанный компанией SpaseX и надетый на манекен скафандр.