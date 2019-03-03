Космический корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской частной корпорации SpaceX впервые пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция стыковки велась в Youtube-канале американского аэрокосмического агентства NASA.

Стыковка велась в полностью автоматическом режиме - на борту корабля нет экипажа. NASA отмечает, что это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС. Корабль проведёт на орбите около недели, после ченго отправится обратно на Землю.

Crew Dragon был запущен с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Если миссия пройдёт успешно, уже летом на этом же корабле к МКС отправятся астронавты. По планам NASA, Crew Dragon компании Илона Маска и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.