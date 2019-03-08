Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска приводнился в Атлантическом океане приблизительно в 450 километрах от мыса Канаверал во Флориде. Трансляцию вёл Youtube-канал NASA.
По предварительным данным, посадка прошла в штатном режиме, таким образом, миссия Demo-1 стала первым успешным полётом частного пилотируемого корабля на МКС.
Crew Dragon был запущен с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9 второго марта. Первая ступень ракеты-носителя вскоре после запуска вернулась на землю, корабль третьего марта в автоматическом режиме пристыковался к МКС.
В ходе тестового полёта на борту не было экипажа, вместо астронавтов на одном из пассажирских кресел сидела манекен по имени Рипли. Она несёт в себе датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека и протестировать разработанный компанией SpaсeX и надетый на манекен скафандр.
По планам NASA частные корабли разработки SpaceX и Boeing должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.
- После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году у НАСА не осталось пилотируемых космических кораблей. Доставку астронавтов на МКС выполняет российская госкорпорация Роскосмос. В 2014 году вице-премьер Дмитрий Рогозин, который возглавляет сейчас Роскосмос, комментируя санкции США против России, рекомендовал США отправлять астронавтов на МКС "с помощью батута".
- Первый полёт Crew Dragon с астронавтами может произойти уже в июле, пишет Space.com. Полёт ещё одного частного корабля для NASA — Boeing Starliner запланирован на июль.
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