Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска приводнился в Атлантическом океане приблизительно в 450 километрах от мыса Канаверал во Флориде. Трансляцию вёл Youtube-канал NASA.

По предварительным данным, посадка прошла в штатном режиме, таким образом, миссия Demo-1 стала первым успешным полётом частного пилотируемого корабля на МКС.

Crew Dragon был запущен с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9 второго марта. Первая ступень ракеты-носителя вскоре после запуска вернулась на землю, корабль третьего марта в автоматическом режиме пристыковался к МКС.

В ходе тестового полёта на борту не было экипажа, вместо астронавтов на одном из пассажирских кресел сидела манекен по имени Рипли. Она несёт в себе датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека и протестировать разработанный компанией SpaсeX и надетый на манекен скафандр.

По планам NASA частные корабли разработки SpaceX и Boeing должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.