Северная Корея может готовиться к запуску баллистической или космической ракеты, сообщает американское Национальное общественное радио, проанализировавшее спутниковые снимки исследовательского центра Санумдон в 25 километрах от Пхеньяна.

Санумдон используется для сборки межконтинентальных и космических ракет КНДР. На снимках видно, что рядом с объектом припаркованы несколько легковых и грузовых машин, а неподалеку стоят железнодорожные вагоны, рядом с которыми находятся два крана. Это может указывать на то, что на предприятии прямо сейчас создаётся новая ракета, сообщил Общественному радио эксперт по нераспространению ядерного оружия Монтерейского института международных исследований.

На более свежем снимке, сделанном 8 марта, видно, что активность на площадке Санудмон снизилась, а один из кранов исчез. Это может означать как приостановку работ, так и то, что готовая ракета покинула сборочный цех.

Активность в исследовательском центре Санумдон совпала по времени со строительными работами на космодроме Сохэ на западе КНДР. Демонтировать космодром официальный Пхеньян пообещал после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне 2018 года. В марте, после неудачного саммита КНДР и США во Вьетнаме, на ракетном объекте были замечены восстановительные работы.

В Вашингтоне требуют объяснений от КНДР, почему они восстанавливают ракетный центр, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника. Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что будет "очень разочарован", если Северная Корея вернётся к ракетным испытаниям, цитирует его BBC.