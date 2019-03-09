В Венесуэле продолжаются перебои в работе мобильной связи и интернета

В Венесуэле продолжаются массовые перебои с электричеством, начавшиеся в минувший четверг вечером из-за серьезной аварии на главной электростанции. Лишь через сутки свет появился в некоторых районах Каракаса. Продолжаются перебои с мобильной связью и интернетом, несколько крупных городов все ещё остаются без света. Отключение электроэнергии затронуло почти все районы Венесуэлы с её 30-миллионным населением. Об этом сообщают агентство Associated Press и "Голос Америки".

Энергетический кризис стал причиной гибели не менее двоих детей в венесуэльских больницах. Представители организации Doctors for Health, примерно в половине из 23 больниц, в которых проводился опрос, сообщили о проблемах с использованием электрогенераторов. По данным другой правозащитной организации CODEVIDA, тысячи пациентов, которым требуется процедура гемодиализа, остались без жизненно необходимого лечения из-за отключений света.



Государственная энергетическая компания объясняет перерывы в электроснабжении "актом саботажа" на ГЭС Гури, одной из крупнейших электростанций мира. Министр информации Хорхе Родригес заявил, что некие хакеры совершили кибератаку на компьютерную сеть электростанции, что привело к её отключению.



Однако госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что ответственность лежит исключительно на режиме Мадуро: его политика "не несёт ничего, кроме темноты", сказал глава Госдепартамента.