Американская нефтяная компания ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы 8,7 миллиарда долларов за отнятые государством активы. В 2007 году тогдашний глава Венесуэлы Уго Чавес подписал декрет о национализации нефтяных месторождений. Американская компания отказалась пойти на сделку с государством и её проекты были изъяты.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке постановил, что экспроприация принадлежащих ConocoPhillips месторождений нарушила международное право, сообщает агентство Associated Press. У Каракаса есть возможность подать апелляцию на это решение, отмечает агентство Reuters.

Несмотря на то, что иск ConocoPhillips стал крупнейшей судебной победой над венесуэльским правительством, нефтяной гигант может столкнуться с невыплатой денег. Большинство предыдущих проигранных страной исков оказались неоплаченными. Крупнейший актив государства за границей — американская нефтеперерабатывающая компания Citgo, чьи активы арестованы из-за введённых против нефтегазовой отрасли Венесуэлы санкций. Но её изъятие может быть сложным для руководства США по политическим причинам, так как в руководство компании был назначен новый совет директоров признанным Вашингтоном временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо.