Американская нефтяная компания ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы 8,7 миллиарда долларов за отнятые государством активы. В 2007 году тогдашний глава Венесуэлы Уго Чавес подписал декрет о национализации нефтяных месторождений. Американская компания отказалась пойти на сделку с государством и её проекты были изъяты.
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке постановил, что экспроприация принадлежащих ConocoPhillips месторождений нарушила международное право, сообщает агентство Associated Press. У Каракаса есть возможность подать апелляцию на это решение, отмечает агентство Reuters.
Несмотря на то, что иск ConocoPhillips стал крупнейшей судебной победой над венесуэльским правительством, нефтяной гигант может столкнуться с невыплатой денег. Большинство предыдущих проигранных страной исков оказались неоплаченными. Крупнейший актив государства за границей — американская нефтеперерабатывающая компания Citgo, чьи активы арестованы из-за введённых против нефтегазовой отрасли Венесуэлы санкций. Но её изъятие может быть сложным для руководства США по политическим причинам, так как в руководство компании был назначен новый совет директоров признанным Вашингтоном временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо.
- Венесуэла обладает крупнейшими мировыми доказанными запасами нефти. В 2007 году Уго Чавес закончил национализацию нефтяной отрасли страны. Падение цен на нефть в первый срок президентства преемника Чавеса, Николаса Мадуро, разрушило венесуэльскую экономику, в том числе и нефтяную отрасль. Сейчас добыча нефти в стране находится на минимуме за 70 лет, отмечает AP.
- В Венесуэле продолжается конституционный кризис, вызванный неприятием оппозицией власти президента Николаса Мадуро. C 2014 года в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. Латиноамериканское государство годами испытывает нехватку продовольствия и медикаментов. Политический кризис привёл к тому, что один из лидеров оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его признают США, Большинство стран Латинской Америки и Бразилия, большинство стран Евросоюза, Канада, Япония и Израиль.