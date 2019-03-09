В Киеве полицейские пострадали в стычках с протестующими

В Киеве двое полицейских и военнослужащий Национальной гвардии пострадали при столкновениях с протестующими возле здания Администрации президента Украины. По факту инцидента открыто уголовное расследование дела о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Участники акции выступали против коррупции в оборонном секторе.

В полиции сообщили, что манифестанты пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей.

Ранее в субботу агентство УНИАН сообщало, что днём на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция, организованная партией Национальный корпус. Её участники требовали привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в участии в коррупционных схемах в оборонном секторе. В протестах участвовали около 2 тысяч человек.