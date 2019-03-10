В Британию не пускают подозреваемого в покушении на Закаева

Власти Великобритании отказали во въезде Умару Сугаипову, котоого подозревают в подготовке покушения на живущего в Британии одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Как пишет газета Sunday Times, это произошло ещё в августе прошлого года, спустя пять месяцев после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Сугаипова не пустили в страну, поскольку британская контрразведка указала, что он "представляет угрозу национальной безопасности".

При этом жена и шестеро детей Сугаипова имеют британское гражданство и живут в Лондоне на социальные пособия.

Умар Сугаипов - бывший телохранитель убитого чеченского лидера Аслана Масхадова. Утверждается, что у него российский паспорт. В США он был внесён в санкционный список, составленный согласно "Закону Магнитского", по подозрению в причастности к убийству в Вене бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова.

Закаев получил убежище в Британии в 2004 году. В России его обвиняют в причастности к террористической деятельности.