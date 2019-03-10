У магистрали, на месте завода: планы строительства в Лефортово

Дома, которые планируется построить в рамках программы реновации в московском районе Лефортово, вызывают опасения у москвичей. Они пишут письма в мэрию с просьбой пересмотреть проект.

Новостройки будут стоять вплотную к всегда перегруженному машинами Третьему транспортному кольцу, а с 1930-х годов там работал завод "Серп и молот", специализировавшийся на черной металлургии.

​Полигон и камера

Лефортово – столичный район в нескольких километрах от Кремля. В 1883 году французский предприниматель Юлий Гужон основал здесь завод, работавший до 2011 года. В советское время он получил название "Серп и молот" и специализировался на производстве стали, чугуна и другой продукции черной металлургии. Сейчас на его бывшей территории возводится новый жилой квартал, площадью в 58 гектаров. Большую его часть занимает жилой комплекс "Символ", возводимый компанией "Донстрой", но чуть меньше трех гектаров в самом центре бывшей промзоны выделили под дома, предусмотренные программой реновации.

Письма жителей в мэрию против этого проекта инициировала местный муниципальный депутат Александра Андреева. Она называет будущую стройку как "химический полигон и газовая камера в одном флаконе". "Земля на много метров вглубь содержит всю таблицу Менделеева. Рекультивация ее стоит огромных денег – и, разумеется, делать этого никто не собирается. В Москве грамотная рекультивация зараженной земли не проводится практически никогда", – пишет Андреева.

В интервью Радио Свобода депутат рассказала, что проект планировки территории бывшего "Серпа и молота" делался на деньги "Донстроя", и только два участка земли на всем заводе не были определены под жилую застройку – теперь один из них отдан под строительство в рамках программы реновации. По словам Андреевой, причины, почему этот участок не вошел в жилой комплекс "Символ", не ясны: в 2015 году на публичные слушания по преобразованию промзоны завода были представлены не все документы об экологической ситуации на этой территории.

Андреева говорит, что плотность жилой застройки на этом участке будет самой высокой в рамках программы реновации: там разрешили проектировать до 80,000 квадратных метров на гектар. Для сравнения, в районах пятиэтажек, которые сносят в рамках реновации, площадь жилой застройки – порядка 10,000 тысяч квадратных метров на гектар.

Строить дома будет группа компаний ПИК. В их пресс-службе Радио Свобода ответили, что не могут давать комментарии о проекте: они будут лишь исполнителями, заказчиком же является Фонд реновации столичной мэрии. Пресс-служба "Донстроя" на момент публикации статьи не прокомментировала ситуацию.

Ответят позже

Собеседник Радио Свобода в Фонде реновации рассказал, что вскоре будут представлены данные об экологической ситуации в бывшей промзоне "Серпа и молота": о том, что препятствий для жилого строительства там нет: "Там ещё стоят цеха, огромные заводские здания, к их сносу пока не приступали. Пока идут подготовительные работы, нет никаких согласованных проектов, нет понимания, сколько жилой недвижимости там будет построено". По этой причине якобы рано говорить и об обеспечении пока неизвестного количества домов школами, детсадами, поликлиниками и другой социальной инфраструктурой.

Иван Блоков, директор по программам "Гринпис", так оценивает риски будущего жилого строительства на территории завода: "Для домов я не представляю, какие могут возникнуть проблемы от черной металлургии. За несколько десятилетий с момента прекращения производства на воздух она никакого влияния оказывать не будет. Качество почв напрямую от производства не зависит, но это нужно измерять. Варка, обработка деталей – то, чем обычно занимается черная металлургия, – не ведет к критичному продолжительному загрязнению почвы. Но мы не знаем, что конкретно на этом заводе происходило: могли, например, сжигать какой-то пластик".

Если предположить, что "химического полигона" на этом участке московской земли нет, то близость к Третьему транспортному кольцу вызывает недовольство у тех, кого будут переселять в рамках реновации:

– У нас многодетная семья, меня волнует экология и инфраструктура. Пока никакой инфраструктуры в этом районе нет, одни обещания. Гулять там тоже будет негде. В Лефортово Третье транспортное кольцо в основном идет под землей, сверху лишь маленький клочок, и почему именно у него нужно строить дома по реновации? Почему такое отношение к москвичам: несправедливо ссылать людей на участок, где отказались строить коммерческую недвижимость, – говорит Марина, жительница Лефортово.

У Марины квартира в хрущевке в тихом районе у Введенского кладбища. Она рассказывает, что одна из трех площадок в Лефортово, предусмотренных на переселение по реновации, изначально была на "Серпе и молоте", но недавно её сдвинули к Третьему транспортному кольцу.

​Виталий Смирнов, администратор группы "ВКонтакте" "Снос пятиэтажных домов", отметил в разговоре с Радио Свобода, что ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявляла ,что в бывших промзонах дома в рамках реновации строить не будут.

– Сейчас народ следит за каждым шагом реновации. Самое проблемное – выстроить реальный диалог жителей с чиновниками. И если этого не будет получаться, то застройка "Серпа и Молота" станет очередным очагом негатива, – считает Смирнов.