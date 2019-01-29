"Россия не помойка". Активисты хотят убедить в этом власть

На 3 февраля инициативные группы почти в 70 городах страны запланировали экологические акции под общим лозунгом "Россия не помойка". Один из их организаторов – житель Архангельска Александр Песков, бывший координатор местного штаба Алексея Навального. За свою политическую деятельность он был отчислен из ВУЗа. Теперь он занимается проблемой ввоза московского мусора в Архангельскую область.

Александр Песков рассказал Радио Свобода о перспективах нового экологического движения, которое формируется "по горизонтали", без политических лидеров.

– Сколько именно акций пройдет в воскресенье?

– Ещё не все согласования получены, какое-то время есть. Кроме того, некоторые города решили провести массовые пикеты, а не митинги – например, в Архангельской области. Последний день подачи заявки на массовый пикет (3 февраля – РС) – в среду, и до четверга они ещё будут согласовываться.

– Почему предпочтение отдается массовым пикетам, а не митингам?

​– В некоторых регионах массовые пикеты проще проводить, чем митинги, из-за региональных законов. Например, в Архангельской области нельзя митинговать ближе, чем на расстоянии 50 метров от магазинов, детских площадок, больниц, школ, а массовые пикеты можно проводить везде. Ответа по согласованию массового пикета не нужно ждать трое суток. В удаленных поселках нашей области нет звукового оборудования для проведения митинга.

​– Идея акции "Россия не помойка" появилась в Архангельской области из-за угрозы ввоза московского мусора?

– 2 декабря в своем регионе мы провели единый день протеста. Нас поддержала Республика Коми, акции проходили и в других городах России. Тогда мы обратили внимание, что в разных регионах назначаются разные даты акций, нет единства, общности. Мы предложили объединиться, но не по вертикали, а по горизонтали, когда каждый регион сам решает, участвовать ли ему в акции или нет. Идея оказалась удачной, многие её поддержали.

– Как проходит согласование акций?

Власти не хотят агрессивно пресекать наши акции, проявляют предельную осторожность

– Очень проблематично. Власти отправляют митинговать на окраины. 2 декабря было лучше: согласовывали хоть и не в центрах городов, но в местах, до которых можно добраться. Цели акции не могут быть достигнуты, если проводить их там, где предлагают местные администрации. Только в Омске согласовали там, куда направляли уведомление, в Калуге место нормальное, в других городах в основном отправляют в так называемые "гайд-парки". В Архангельске выступал губернатор области, говорил, что митинговать в центре города не обязательно. Мне кажется, власти не хотят агрессивно пресекать наши акции, проявляют предельную осторожность.

– Есть ли давление со стороны ФСБ, центра "Э"?

– В конце декабря в Архангельске сразу после получения из типографии полиция изъяла около 50 тысяч листовок как раз с анонсом дня протеста 3 февраля. Изъяли якобы по анонимному звонку о перевозке в машине литературы экстремистского содержания. Я неделю назад звонил в полицию – листовки до сих пор на экспертизе. На месте у нас работали юристы, они предлагали изъять полицейским для экспертизы одну листовку, но полиция забрала весь тираж.

– 4 февраля, наверное, вернут.

– Мне кажется, гораздо позднее… Нам доподлинно известно, что в Архангельской области, и, мне кажется, и в других регионах у многих активистов слушают телефоны, даже выставляют наружное наблюдение.

– "Россия не помойка" – это не движение, а сеть экологических групп?

– Да, это объединяющий бренд для разных экологических групп, проблемы они могут поднимать разные. Не только связанные с мусором. Это и вырубка лесов в Сибири, и смог в промышленных городах, и загрязнение водоемов.

​– Повестка у вас очень разная. Вы, получается, проводите акцию "за природу"?

– Два главных наших тезиса: привлечение внимания общества к наличию таких проблем в нашей стране, и призыв к властям всех уровней эти проблемы решать.

– Вы будете регулярно проводить акции? Как вы видите перспективы развития вашей инициативы?

– Цели создания единой площадки не стоит. Посмотрим, как пройдут акции, мы бы хотели, чтобы после акции начали вести диалог с экологическими группами, создавались какие-то комиссии. У нас нет задачи каждую неделю выходить на улицу, мы добиваемся решения проблем.

– Я правильно понимаю, что вы участвуете в "Команде Навального"? Но Навальный не анонсировал ваше мероприятие.

– В Архангельске штаб Навального закрыли еще в октябре, мы не ведем работу в его рамках. В нашем региональном движении "Поморье не помойка" есть люди разных взглядов: и представители системной оппозиции, и даже сторонники Владимира Владимировича (Путина – РС). Тем не менее, люди видят, что проблема есть, её нужно решать вне зависимости от своих убеждений. Все дышат одним воздухом, пьют одну воду.

– Вы уже ничего не делаете в рамках "Команды Навального"?

– Абсолютно ничего не делаем. Но я своего прошлого не стесняюсь, у меня в соцсетях много чего осталось.

– То есть "Команда Навального" – это для вас прошлое?

У нас требование – не отставка правительства или президента, а диалог с властью

– Да. У нас требование – не отставка правительства или президента, а диалог с властью. У нас требования не политические, а направленные на конструктив. В резолюциях мероприятий 3 февраля будет общая часть, там будет и про мусорную реформу, и про смог, и про всё остальное. Также будут пункты по местным проблемам.

– Почему тогда "Россия не помойка" – разовая акция, а партия, движение, объединение? Очевидно, за одну акцию проблемы не решатся, вы только привлечете к ним внимание.

– Нужно смотреть по итогам акции. Конечно, если нас не услышат, может быть, потребуется оформлять какую-то общественную организацию. Возможно много разных вариантов. Нужно взвесить реакцию властей и общества.

– Представлена ли как-то экологическая повестка в нынешней российской политике?

– В информационном поле от экологических проблем нарастает резонанс и недовольство, но у политиков к этому посредственное отношение. Даже у нас в Архангельской области я не вижу, чтобы кто-то из политиков предпринимал какие-то реальные действия (по проблеме московского мусора – РС). Только пиар. В некоторых регионах акции 3 февраля организует "Яблоко", но, мне кажется, это способ не помочь, а перетянуть на себя одеяло.

​– Откуда у вас столько контактов в регионах? Когда начались протесты против ввоза московского мусора в Архангельске, вам стали писать экологические группы из других городов?

– Нет, мы сами искали "ВКонтакте" инициативные группы, в новостных статьях находили фамилии активистов, ораторов. Связывались с ними, предлагали присоединяться.

– Каковы сейчас перспективы ввоза московского мусора в Архангельскую область?

Ежегодно из Москвы и Подмосковья будут свозить 500 тысяч тонн измельченного брикетированного мусора

– На станции Шиес активно ведутся строительные работы, по официальным документам, РЖД сдан участок леса в аренду на 49 лет. Стройка никак не огорожена, нет строительной документации, паспорта проекта нет. Тем не менее, областное правительство называет инвестпроект "Шиес" приоритетным. Планируется, что ежегодно из Москвы и Подмосковья будут свозить 500 тысяч тонн измельченного брикетированного мусора. Слухи разные, будут ли что-то с этим мусором делать, ещё непонятно, официальной информации нет. Но так как выделена очень большая территория, вероятно, мусор будут просто складировать. А там болотистая местность. Жители опасаются, что защитная пленка будет истощаться, мусор начнет попадать в болота и реки, отравлять весь регион. Там проходит река Вычегда, которая впадает в Северную Двину, а эта река проходит по диагонали через всю область. Надежда остановить стройку ещё есть, работы пока на начальном этапе. Уже высказываются идеи, что её нужно останавливать не в правовом поле. Мы всё же надеемся, что диалог будет вестись, и конструктивный диалог – о том, что там строится, какие могут быть последствия, – а не только обещания построить детские сады и инфраструктуру взамен.