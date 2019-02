Только не на заднем дворе. Жители двух районов Москвы против новой ветки метро

​Жители Юго-Западного округа столицы протестуют против новой ветки метро, которую планируют провести из Новой Москвы до Московского центрального кольца. Они говорят, что в их районах и так достаточно станций подземки, а новая линия ничего, кроме неудобств от многолетней стройки, вырубки скверов и угрозы жилым домам, не принесет. Проект новой ветки вскоре должен быть вынесен на публичные слушания.



Ветка метро, которая пройдет по Новой Москве, обозначена на карте столичного метрополитена цифрой 16. Как её назовут официально, не ясно, но пока именуют "Коммунарской" – в честь поселка Коммунарка в нескольких километрах от МКАД, разросшегося в огромный квартал новостроек. Завершение строительства намечено на 2023 год.

Начинаться ветка будет недалеко от центра города, по диагонали пойдет через Юго-Западный округ, а заканчиваться – на 45-м километре Калужского шоссе, в селе Красная Пахра, сразу за Троицком. В прошлом году был заключен контракт на 31 миллиард рублей на строительство части ветки в "старой Москве": от Московского центрального кольца (МЦК) до также пока запланированной Большой кольцевой линии. Сейчас идут геологоразведочные работы, сам проект расположения станций на новых ветках метро вскоре должен быть вынесен на публичные слушания.



Поставили перед фактом

У некоторых жителей Гагаринского, Академического и других районов Юго-Западного округа столицы планы строительства новой ветки вызывают опасения. Они запустили сайт и группы в соцсетях, где собирают подписи против проекта. На этих страницах говорится, что жителям "старой Москвы" Коммунарская ветка не нужна.

Запланированная станция "Улица Строителей" будет в шаговой доступности от метро "Университет", а размещаться – фактически во дворах жилых домов. Под транспортно-пересадочный узел новой ветки планируют вырубить сквер у станции "Академическая". Так как ветка будет неглубокого заложения, минимум три года на улицах Юго-Западного округа будут вестись строительные работы, сопровождающиеся шумом, грязью и дополнительными пробками. Эти районы плотно застроены, жители опасаются, что при строительстве Коммунарской ветки дома и дороги пойдут трещинами: такое сейчас происходит на юго-востоке Москвы.

Они просто нарисовали линию через район по диагонали прямо по жилой застройке

Местные активисты и муниципальные депутаты уже сдали три тысячи подписей против Коммунарской ветки в Администрацию президента. В конце декабря прошлого года префектура Юго-Западного округа столицы провела встречу активистов с представителями НИИ Генплана, проектирующими Коммунарскую ветку, но протесты это не остановило. Активисты возмущены, что на публичные слушания выносятся частные вопросы строительства и расположения станций, мэрия не советовалась с жителями о целесообразности самого проекта.

"Академический район выбран потому, что он лежит на пути от Коммунарской ветки до МЦК, с которой им приспичило соединить метро. Они просто нарисовали линию через район по диагонали прямо по жилой застройке. Наш район полностью охвачен двумя станциями – "Академической" и "Профсоюзной". Из любой части района до них можно добраться за 10–20 минут. Объединив наши усилия, информировав жителей районов (многие до сих пор ничего не знают), организовав их, мы заставим с собой считаться. Впереди сходы, пикеты, митинги, публичные слушания", – говорит активистка Вера Игнатова.

По данным муниципального депутата Нодари Хананашвили, в ходе строительства Коммунарской ветки может быть расселено несколько многоэтажек, где только что закончился дорогостоящий капитальный ремонт, а дома будут снесены: "Нет никакой концепции. Где можно познакомиться с текстом, где раскрывается идея, ради которой завтра начнут бурить и прокладывать? На основании чего делаются огромные расходы. Общие расходы на строительство ветки составят до 120 миллиардов рублей. Нет технической документации, которая показывает, как транспортные потоки выстраиваются сейчас, как они изменятся".

Не на моем заднем дворе

Вызывает вопрос, зачем ветку метро из Новой Москвы планируют тянуть почти в центр города, до Московского центрального кольца, тогда как автобусы и маршрутки из Троицка приходят к станции метро "Теплый стан".

​Владимир Свириденков из организации "Город и транспорт" рассказал Радио Свобода, что такой вариант рассматривался на стадии предпроектных работ. Но Калужско-Рижская ветка метро, на которой находится "Теплый стан", и так перегружена, а учитывая активно ведущееся жилищное строительство в Новой Москве, проект Коммунарской ветки призван разгрузить Калужско-Рижскую.

"Это типичный феномен not in my backyard, не на моем заднем дворе", – говорит о протестах против Коммунарской ветки Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Блинкин живет в Гагаринском районе. По его словам, жители районов "старой Москвы" действительно имеют мало выгоды от новой ветки, но сам проект нужен для развития столицы, так что перед проектировщиками стоит сложная задача – приложить максимум усилий, чтобы учесть все интересы.

Ощущение, что они считают метро абсолютным благом, не предполагают, что оно также может принести жителям и сложности

Не все независимые муниципальные депутаты категорически против Коммунарской ветки. "Моя позиция по метро: пока я не видел реального проекта, не могу ничего сказать однозначно. Когда наш совет депутатов получит проект планировки линейного объекта, можно будет формировать свою позицию, – рассказывает Кирилл Чиркин, муниципальный депутат в Ломоносовском районе. – Жители возмущены тем, что про метро практически нет информации. Но у префектуры Юго-Западного округа есть газета "За Калужской заставой". Что мешало там сделать статью о метро с картинками, со схемами?" – недоумевает Чиркин.

На момент публикации текста пресс-служба НИИ Генплана не предоставила ответы на отправленные редакцией вопросы. Собеседник Радио Свобода в муниципальных структурах власти Троицка рассказал, что недавно проходило совещание с участием проектировщиков из НИИ Генплана, на котором рассматривали расположение станции метро в Троицке. "Удивило, что проектировщики крутили планами метро как хотели: им было почти всё равно, как поставить станцию. Первоначально они хотели сделать выход из метро фактически под окнами нескольких домов, мы их отговорили, договорились перенести на Калужское шоссе. Ощущение, что они считают метро абсолютным благом, не предполагают, что оно также может принести жителям и сложности", – говорит он.