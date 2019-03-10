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В Венесуэле четвёртые сутки не хватает света и электроэнергии

На улицах венесуэльских городов по ночам нет освещения из-за перебоев в работе ГЭС Гури. 7 марта 2019

В Венесуэле воскресенье 10 марта стало четвёртым днём беспрецедентного для страны перерыва в подаче электроэнергии. Жители озабочены последствиями отключения света и подачи энергии в медицинские учреждения, на предприятия связи и транспорта.

Президент Венесуэлы социалист Николас Мадуро, законность пребывания которого оспаривает председатель парламента Хуан Гуайдо, обвинил Соединённые Штаты в поддержке акта саботажа на ГЭС Гури. Специалисты, однако, считают, что перебои в работе ГЭС стали следствием многолетнего недофинансирования.

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