Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов

Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала, чтобы президент Пётр Порошенко снялся с выборов из-за расследования о коррупции в оборонной сфере. Об этом она заявила во время согласительного совета в Верховной Раде в понедельник.



Тимошенко добавила, что её фракция требовала создания временной следственной комиссии в парламенте, однако соответствующее постановление не было зарегистрировано. Расследование дела о хищении в оборонной сфере передали уже существующей комиссии под руководства представителя «Блока Петра Порошенко».



Ранее президент Украины заявлял о возбуждении правоохранительными органами почти 10 уголовных дел и проведении обысков у всех фигурантов. В понедельник Порошенко выразил надежду, что комиссия Верховной Рады по достоинству оценит "факты хищения и подрыва обороноспособности" и назовёт фамилии виновных.



В конце февраля проект Бигус.info опубликовал расследование о коррупции в концерне "Укроборонпром". По данным журналистов проекта, к делу причастно окружение Петра Порошенко.



Коррупционный скандал разворачивается на фоне предвыборной президентской кампании. По опросам, в гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. За второе место борются Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко. Выборы пройдут 31 марта.

В выходные в Киеве и Черкассах акции, организованные партией Национальный корпус, переросли в столкновения с полицией, пострадали 22 полицейских. Украинские националисты требовали привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в участии в коррупционных схемах в оборонном секторе.