"Не получишь премию!" Появится ли ВИЧ-тестирование на рабочих местах

Россияне смогут пройти тест на ВИЧ на рабочем месте. Соответствующие рекомендации для работодателей, как сообщают российские СМИ, готовит Министерство труда. Планируется, что документ будет готов до конца 2019 года. Инициатором проведения тестов на ВИЧ выступила Международная организация труда (МОТ). Авторы обещают, что консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах будут добровольными и конфиденциальными, а результаты исследований скроют от работодателей и коллег. Сами тесты будут проводить только сотрудники Центров по борьбе с ВИЧ и СПИД.

Юристы и правозащитники относятся к этой государственной инициативе скептически – как показывает практика, российские работодатели стараются избавиться от сотрудников с пугающим их диагнозом.

Каждый день ВИЧ-инфекцией в России заражается от 200 до 300 человек. По информации Центра профилактики и борьбы со СПИДом, в прошлом году в стране насчитывалось 998 тысяч ВИЧ-инфицированных. Больше половины всех больных в 2018 году были выявлены и поставлены на учет в Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Московской, Иркутской областях, Пермском, Красноярском краях, Челябинской, Самарской областях, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан.

Руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский инициативу Минтруда поддерживает. По его оценке, в России ВИЧ инфицировано 4 процента мужчин и 2,5 процента женщин в возрастной группе 30-40 лет. Как правило, о болезни они и не догадываются, чувствуют себя хорошо, поэтому в поликлиники обращаются редко. Сдать анализ прямо в офисе будет быстро и удобно:

Это практика, которую рекомендуют все международные организации

– На самом деле, речь идет о том, чтобы организовать на рабочих местах профилактику ВИЧ-инфекции. Это включает в себя обучение безопасному половому поведению и добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Связано это с тем, что ВИЧ-инфекция довольно часто встречается в возрастной группе от 25 и до 45 и даже до 50 лет. А это люди, которые уже закончили какое-либо обучение. Их можно чему-то обучить, только используя СМИ, или то, что они собираются на своих рабочих местах. Имеется в виду именно это. Это практика, которую рекомендуют все международные организации. Здесь важно юридическое обоснование проведения этих мероприятий. Потому что если мы будем читать лекции на производстве, то встанет вопрос – это будет происходить за счет рабочего времени или за счет обеденного перерыва?

–​ Если мы говорим о ВИЧ-тестировании –​ как в этом случае насчет добровольности и конфиденциальности?

Тестирование может быть только добровольным и конфиденциальным

– Безусловно, оно может быть только добровольным и конфиденциальным. Я думаю, что оно будет проводиться не на рабочем месте. Может быть, будут приезжать какие-то специальные мобильные пункты, или людям будут предлагать посетить какие-то медицинские учреждения, когда они проходят диспансерное наблюдение. Конечно, ни о каком обследовании на рабочих местах речи не идет.

–​ Как вы думаете, обычные россияне, сотрудники организаций откликнутся на эту инициативу, будут принимать в этом участие? Насколько серьезно люди относятся к этой проблеме?

– Мы проигрывали эти варианты еще раньше с Международной организацией труда, с профсоюзными деятелями и пришли к заключению, что значительная часть будет позитивно воспринимать это мероприятие.

–​ Как вы оцениваете ситуацию с ВИЧ в России?

Ситуация довольно сложная - у нас порядка миллиона инфицированных

– Ситуация довольно сложная, поскольку у нас порядка миллиона живых инфицированных, и несколько сотен тысяч умерло от СПИДа. Поэтому, конечно, чем раньше будут приняты профилактические меры, чем больше людей будет охвачено и обучением, и тестированием, чтобы выявить ВИЧ-инфекцию как можно раньше и начать своевременное лечение. Это очень важно.

–​ Выполняет ли государства обязательства по лечению ВИЧ-инфицированных?

– Государство стремится выполнить обязательства. Поэтому охват лечением ВИЧ-позитивных увеличивается. Но, мне кажется, что надо было бы увеличить финансирование, тогда бы процесс шел значительно быстрее, – полагает руководитель Федерального центра профилактики и борьбы со СПИДом Вадим Покровский.

Руководитель программ фонда борьбы со СПИДом "Шаги" Кирилл Барский почти уверен, что большинство россиян не согласятся на ВИЧ-тестирование на рабочем месте: люди небезосновательно опасаются дискриминации и увольнений:

Готовы ли наши работодатели не дискриминировать ВИЧ-положительных людей? Потому что это до сих пор происходит

– Инициатива назрела давно, потому что основная масса ВИЧ-положительных людей – это люди 30-40 лет. Мы прекрасно знаем, что люди не идут тестироваться самостоятельно, а делают это только вынуждено. Однако есть и вторая сторона медали – это к вопросу о том, как это будет происходить. Это не очень понятно, потому что не очень понятна процедура – насколько это будет прозрачно. А также есть вопросы, связанные непосредственно с разглашением диагноза – будет ли это происходить, и каковы будут последствия? Готовы ли наши работодатели не дискриминировать ВИЧ-положительных людей? Потому что это до сих пор происходит. На сегодняшний день у нас немало случаев увольнения ВИЧ-положительных людей, причем, абсолютно безосновательно.

Последний случай у нас был буквально неделю назад – в МВД человека, работающего на канцелярской должности, уволили из-за того, что у него выявили ВИЧ-инфекцию. Сейчас там идет разбирательство. Дело в том, что работодатель не имеет права влезать в информацию о ВИЧ-статусе своих сотрудников. Однако это происходит. Допустим, в законе прописано, что есть определенная категория граждан, которым необходимо регулярно проходить тестирование в обязательном порядке: медицинские работники, работники служб образования. Однако нигде в законе от 1995 года не прописано о необходимости сообщать подобную информацию работодателю. Но это происходит повсеместно

–​ Зная о случаях дискриминации и увольнениях людей с ВИЧ –​ согласятся ли россияне на подобное тестирование?

Наверняка это будут мероприятия добровольно-принудительного порядка

– Если бы мы с вами говорили о возможности добровольного тестирования какими-то внешними организациями, которые прекрасно знают процедуру и не будут никому ничего сообщать, то это одно дело. Это была бы просто замечательнейшая инициатива. Однако наверняка это будут мероприятия добровольно-принудительного характера. Какая будет приезжать лаборатория, куда и кому будут попадать результаты – вот это вопрос, который будет волновать очень многих. Насколько люди будут к этому готовы? А куда им будет деваться? Фактически их будут к этому принуждать. Потому что у нас все такие государственные инициативы, к сожалению, носят добровольно-принудительный характер, – полагает Кирилл Барский из фонда "Шаги"

Юрист и правозащитник из Перми, живущий с ВИЧ, Александр Ездаков уверен, что анонимное и добровольное ВИЧ-тестирование на рабочем месте возможно и в российских условиях – главное, чтобы работодатель гарантировал это своим сотрудникам:

Это должно быть только на добровольной основе, а не так - не протестируешься - премию не получишь

– В проекте Минтруда запланировано не только тестирование, но и проведение санитарно-просветительских мероприятий. О том, что такое ВИЧ-СПИД, о том, как можно заразиться, о том, как нельзя заразиться ВИЧ-инфекций. Я не против тестирования на рабочих местах. Но все должно происходить только на добровольной основе, чтобы не было так – не протестируешься, премию не получишь. Естественно, это должно быть на условиях полной анонимности. Тестируемый может не говорить свои фамилию, имя, отчество. Ему присваивается номер теста, делается тест, через определенное время он получает результат, и сразу проводится послетестовое консультирование. Все это уже делается, но не так широко.

–​ Согласятся ли россияне?

Было проведено тестирование в одном из подразделений РЖД. Люди шли и тестировались

– Я был во Владивостоке на семинаре по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах, который проводил Минтруд. Я общался с участниками. Было проведено тестирование в одном из подразделений РЖД. Там сначала сидели и тестировали две медсестры, а потом пришлось сажать еще третьего человека. Желающие шли и тестировались. Пока они ждали свой тест, они проходили дотестовое консультирование и послетестовое консультирование. Но мы с коллегами тоже их консультировали по вопросам ВИЧ-СПИДа немножко в неформальной обстановке. Мне рассказывали, как такие мероприятия проводятся в Екатеринбурге. Люди идут. Может быть, если в первый раз организовать тестирование на предприятии, придет немного людей. Но это неважно! Важно, что придет 3-7 человек, но они придут, потом другим расскажут.

–​ Но мы знаем случаи, когда работодатель пытается избавиться от сотрудника, больного ВИЧ. Как избежать огласки при таком тестировании?

По экспресс-тестированию не ставится диагноз ВИЧ. Он должен прийти и сдать венозную кровь в лабораторных условиях

– Человек пришел, зашел в кабинет, переговорил с консультантом, психологом, сдал тест, ушел. Приходит через 10-20 минут. Ему говорят – у вас результат отрицательный. Проводится послетестовое консультирование, и он уходит. Или у него положительный результат. По экспресс-тестированию не ставится диагноз, по нему нельзя сказать, что у человека ВИЧ-инфекция. Он должен прийти и сдать венозную кровь в лабораторных условиях. В соответствии со стандартами будут проведены тесты, и только тогда уже ставится диагноз – ВИЧ-инфекция. Человеку рассказывается после теста, куда ему подойти, и он уходит. При этом не присутствуют ни представители работодателей, никто. У медицинских работников и психологов, которые проводят тестирование и консультирование, нет фамилии, имени, отчества сотрудника. А если работодатель будет требовать, чтобы это было списочно, это никто этого не сделает. Никто не допустит на объявление результата представителя либо руководства, либо профсоюза. Все результаты сообщаются тет-а-тет.

–​ Возможно организовать подобное тестирование на условиях добровольности и анонимности и почему, вам кажется, это важно?

Если вовремя узнать, что у тебя ВИЧ, ты сможешь начать наблюдаться и получать терапию.

– Знаете, в чем проблема? У меня перед глазами справка по состоянию ВИЧ-инфекции федерального центра СПИД за 10 месяцев прошлого года. Там не очень хорошие цифры. Преимущественно в 2018 году ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 30-55 лет – это 71 процент больных! Это половозрелое работоспособное население. Наибольшая пораженность населения наблюдается в возрастной группе 30-44 года. Вполне можно допускать, что в этой возрастной категории гораздо больше людей, живущих с ВИЧ, но не знающих о своем диагнозе. Если вовремя узнать о том, что у тебя ВИЧ-инфекция, ты сможешь вовремя начать наблюдаться и получать терапию. Это значит, что ты будешь жить полноценной нормальной жизнью столько, сколько тебе отпущено, – рассказал юрист и правозащитник из Перми Александр Ездаков.

За 10 лет смертность от СПИДа в России увеличилась в 10 раз: с 1529 человек в 2005 году до 15 520 в 2015-м. В 2016 году она уже превысила 18 500 человек в год. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Центр СПИДа) Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ достигло более 1,22 миллиона человек (живых и умерших). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысяч человек с ВИЧ. На Чукотке и в Республике Тыва рост случаев заболевания превысил 100 процентов: 151,7 и 133,3 процента соответственно. В Москве за 2017 год зарегистрировано на 20,4 процента больше случаев инфицирования ВИЧ, чем в 2016-м. Средний возраст смерти от СПИДа – 35–40 лет. По данным Федерального центра СПИД, в прошлом году от СПИДа ежедневно умирали более 80 человек. Смерть от СПИДа составляет 53 процента летальных исходов от всех инфекционных заболеваний. Между тем на закупки АРВТ-препаратов для лечения ВИЧ выделяется в среднем около 20 миллиардов рублей в год, и это в три раза меньше существующей потребности, считают эксперты.