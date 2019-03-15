Войны Живковича. Что сербский доброволец делал в Донбассе

В 2018 году суды в Белграде вынесли приговоры разной степени жесткости в отношении 28 граждан Сербии – за участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов, которых поддерживает Россия. "Создатель первого иностранного добровольческого отряда в России за последние 100 лет" 43-летний Братислав Живкович был задержан полицейскими в белградском аэропорту в августе 2018-го – по подозрению в "организации участия в вооруженном конфликте в иностранном государстве". "Против меня у них ничего нет, они ничего не смогут доказать", – заявил Живкович в интервью Радио Свобода.
В октябре 2014 года парламент Сербии запретил гражданам своей страны участвовать в вооружённых конфликтах на территории иностранных государств, а также заниматься вербовкой добровольцев для участия в военных столкновениях за границей. Причиной стало то обстоятельство, что из разных районов Сербии на войны в Сирии и на востоке Украины отправились десятки или даже сотни добровольцев. Практика уголовных процессов против вернувшихся в Сербию ветеранов свидетельствует о том, что сербские суды по-разному относятся к мусульманам и православным, участвовавшим в заграничных войнах.
В апреле 2018 года семеро граждан Сербии, воевавших в Сирии, были приговорены к тюремным срокам по статьям, имеющим отношение к терроризму. Из 28 православных, осужденных за участие в конфликте на Украине, 26 приговорены к условному наказанию. К тому же в сербской Стратегии борьбы с терроризмом 2017–2021 не упоминается правый экстремизм, хотя около 70 граждан Сербии отправились добровольцами на Украину, по сравнению с 49 отправившимися в Сирию. Некоторые из участников боевых действий, освободившись от уголовной ответственности, возвращаются в Донбасс или уезжают в Россию. При этом Сербия официально поддерживает территориальную целостность Украины. Согласно сербскому законодательству, по окончании срока условного наказания прокуратура может возбудить новое уголовное дело, чтобы преследовать тех, кто нарушил условия освобождения. В противном случае такие лица считаются свободными. В сербской судебной практике обстоятельств для возможного возбуждения таких повторных дел ещё не возникало.
"У многих сербских бойцов теперь есть в городах и селах Донбасса жены и дети, – сказал в интервью Радио Свобода "комендант Движения четников" Братислав Живкович. – Когда расследование по уголовному делу, в причастности к которому меня подозревают, закончится и мне вернут загранпаспорт, я тоже вернусь в Донецк".
Как сообщала Балканская служба Радио Свободная Европа со ссылкой на главу российской организации "Косовский фронт" Александра Кравченко (украинские власти считают его организатором отъезда балканских добровольцев в зону боевых действий на востоке страны), на "русской стороне" воюют несколько десятков граждан Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также сербов, имеющих паспорта других европейских стран.
Есть среди сербских добровольцев и вполне медийные персонажи. О снайпере Деяне Бериче, который похваляется тем, что застрелил не одного украинского военного, режиссер Оля Шлехтер даже сняла вполне себе пропагандистский документальный фильм.
Генпрокуратура Украины ведёт расследование действий шестерых граждан Сербии, подозревая их в участии в военных конфликтах в Донбассе. Шестёрка, в том числе и Живкович, подозревается в участии в нападениях на Вооруженные силы Украины в непризнанных "ДНР" и "ЛНР" в составе группы Unité Continentale, основанной в 2014 году в Белграде. Это организация ультраправого толка, в которой состояли граждане Франции, Сербии, Польши, Бразилии и других стран, подданные Бельгии. Одним из идеологов Unité Continentale считали бывшего французского военного Виктора Лента, уволившегося несколько лет назад из армии из-за подозрений в поджоге мечети. Идеология организации опиралась на идеи Ференца Салаши, который возглавлял нацистскую партию "Скрещенные стрелы", контролировавшую венгерское правительство в последние месяцы Второй мировой войны. Unité Continentale официально прекратила существование в 2015 году.
"Недоразумение"
Я сформировал отряд из 15 человек, чтобы помочь славянским братьям в создании условий для проведения референдума
Живкович в соцсетях и в заявлениях для прессы выступает как основатель и “комендант” незарегистрированной организации “Движение четников”. Это организация националистского толка, хранящая верность идеологии сербских ополченцев-монархистов периода Второй мировой войны. "Движение четников в Сербии существует с 1903 года, – говорит Живкович в интервью Радио Свобода. – Для меня очень важно сохранять традицию. Четники отправлялись на боевые операции группами из 10–15 человек. В 2014 году я отправился в Крым с группой из четырех человек. Там я сформировал отряд из 15 человек, чтобы помочь славянским братьям в создании условий для проведения референдума".
Крымский поход стал не первой войной Живковича – в начале 1990-х, когда ему было всего 16 лет, он отправился в Боснию, где познакомился с российскими казаками-добровольцами. В 1998–1999 годах он участвовал в боевых действиях в Косове. Дружеские связи с "боснийскими" казаками у Живковича сохранились. Благодаря этим связям он и организовал поездку на Украину, поначалу в Крым, где присоединился к так называемому Крымскому казачьему полку имени генерала Бакланова. "Наша задача состояла в том, чтобы охранять блокпост у Бахчисарая, на полдороге между Севастополем и Симферополем. У нас были такие же полномочия, как у казаков. Они нам оказали большую честь, учитывая то, что мы не казаки, а сербские четники; они к нам относились так, как будто мы русские". Живкович отказался сообщить, с какими еще казачьими организациями он сотрудничал.
"Меня подозревают в том, что я будто бы сформировал отряд для участия в военных столкновениях и в вербовке добровольцев, – рассказал Живкович. – В обвинении указано, что я являюсь членом организации "Народная армия Донбасса" (НАДО). Это правда, но следователи не поняли, что НАДО не военная, а гуманитарная организация". Живкович сообщил, что осенью 2014 года, накануне принятия поправок в Уголовный кодекс Сербии, ему якобы звонили некоторые сербские министры и предупреждали, что лучше вернуться в родную страну. Но Живкович решил остаться в Донецке: "С сентября 2014 года я в основном работаю в НАДО – мы организуем культурные мероприятия и спортивные турниры в ЛНР и ДНР. В рамках наших программ я читаю лекции по истории балканских народов. Я гражданин ЛНР и знаю, что в этой стране запрещено формирование военных отрядов, и я соблюдаю закон”.
Руководство "ЛНР" вручило паспорт Живковичу 28 июня 2017 года, в годовщину битвы на Косовом поле в 1389 году, которая в националистических кругах в Сербии считается одним из важнейших православных сражений против турок-османов, читай мусульманских захватчиков. В 2018 году министерство информации "ДНР" выдало Живковичу аккредитацию военного журналиста. В удостоверении указано, что Живкович работает корреспондентом болгарской организации "Сдружения Барсъ", которая считает своей основной задачей "развитие взаимопомощи в организации пребывания граждан Болгарии и ЕС в Украине и наоборот". Сербия, напомню, не является членом ЕС. На сайте болгарской организации есть блог, в котором с марта 2018-го по январь 2019-го опубликованы всего четыре статьи, других подтверждений того, что сотрудники "Барса" занимаются журналистикой, нет. "Мои статьи о Донбассе публиковались в разных заграничных изданиях. Я писал под псевдонимом", – отметил Живкович, но отказался сообщать подробности.
Кроме того, в прошлом году, по его словам, Живкович собирался поступить на исторический факультет университета в Донецке. "Я сдал вступительный экзамен и получил возможность обучаться на бюджетной основе", – рассказал он. Однако, чтобы подать документы в университет, он был должен предоставить диплом об окончании средней школы. "Я поехал в Сербию, чтобы забрать свои документы с машиностроительного факультета в Белграде, где обучался в молодости, но, к сожалению, тогда университета не окончил", – объяснил он. После ареста у Живковича отобрали загранпаспорт, и вернуться к получению высшего образования ему не удалось. "Обвинения против меня смешны, – считает он. – Всё, что делает прокуратура Украины, – совершенно необоснованно".
Донецкая жизнь, 2014–2018
Я не могу взять оружие у знакомого и сфотографироваться? Это значит, что я участвую в войне?
– В самом начале столкновений, вы были в Донбассе?
– Война началась до моего приезда.
– Вы участвовали в столкновениях?
– Да, в Луганске. В самом начале войны солдаты с обеих сторон пытались не стрелять друг в друга, не убивать. Все просто охраняли свои позиции. Потом пришли фашисты из "Правого сектора", которые убивали даже кошек, просто потому что это были русские кошки. А потом все начали стрелять во всех.
– Вы тоже стреляли?
– Конечно. На сайте "Миротворец" (сайт "Центра по исследованию преступлений против национальной безопасности Украины". – РС) написано, что я “террорист со стажем”. (Смеётся)
– Почему вам это смешно?
– Конечно, это смешно. Террорист – человек, который захватывает чужую территорию и убивает гражданских людей. Мы этого не делали. Мы ничего не взрывали, не ходили по домам и не убивали невинных. Мы просто защищали местных жителей в Донбассе.
– Какими были ваши задачи в 2014 году?
Мы защищали право русских быть русским
– Мы защищали гражданских, особенно детей, помогали им эвакуироваться. Мы защищали право русских быть русскими. Там все, кроме немногочисленных украинских офицеров, которые потом уехали в Киев, хотели пойти на референдум. И мы помогли им провести этот референдум.
– Вы совершали преступления, в которых вас обвиняют?
– Мы не участвовали ни в одной наступательной операции, мы просто обороняли Луганск. После подписания Минских соглашений в сентябре 2014 года я распустил свой отряд из 15 человек, с которыми приехал из Сербии, и сказал: мы больше не будем участвовать в военных действиях. В Донбассе мне понравилось, я решил остаться в городе как гражданское лицо. Я занялся гуманитарной деятельностью. Встретил девушку.
– А девушка теперь у вас есть?
– Теперь нет...
– Вы участвовали в каких-нибудь боевых столкновениях после Минского соглашения?
– Нет, я всегда соблюдал закон. В Сербии я никогда даже штрафа не получал.
– У вас есть оружие?
– Нет.
– На недавних фотографиях в фейсбуке – вы с оружием в руках.
– И что? Я не могу взять оружие у знакомого и сфотографироваться? Это значит, что я участвую в войне? Я не военнослужащий, в Сербии против меня ведут политический процесс. Меня обвиняют в участии в войне, а там никакой войны нет, нет военного положения!
– А враги у вас есть?
– На Украине меня хотят убить. За мою голову заплатили 20 тысяч долларов. Я знаю, что украинцы связывались с албанцами, с мусульманами из города Нови-Пазар (центр исторического региона Санджак на западе Сербии, между Черногорией и Косовом, большинство населения которого составляют мусульмане. – РС). Они пытались меня отыскать.
– Почему вас хотят убить?
– Почему… Ну что вам сказать…
– Вам понятно, почему кто-то готов заплатить 20 тысяч долларов за вашу голову?
– Я не исключение, а правило. Убили Моторолу, Мозгового (восточноукраинские полевые командиры. – РС), моего хорошего друга Бэтмена... Ничего не поделаешь.
– Вы получали какие-либо деньги за военную службу?
– Там была всего одна организация, которая воевала за деньги, – "ЧВК Вагнера". Все остальные бойцы были ополченцами и за это получали нормальную зарплату, 5–6 тысяч рублей. Наёмник – это тот, кто сражается за чуждые интересы, а мы просто защищали людей.
– Вы получили какие-нибудь награды за свои заслуги?
– У меня есть медаль за освобождение Крыма 2014 года. Кроме того, у меня медаль за оборону Севастополя, её я получил за похищение двух украинцев, которые убивали казаков. У меня разные медали России, но я не успел съездить и их получить, не было денег на такие поездки.
Живкович утверждает, что после возвращения в Донбасс займётся организацией Центра сербской культуры в Луганске и наладит мирную личную жизнь. "Может быть, у меня снова девушка появится", – мечтает он. На территории Луганской области во второй половине XVIII века с разрешения императрицы Екатерины Великой короткое время существовала небольшая сербская территориальная автономия, Славяносербия, население которой составляли мигрировавшие с контролировавшихся Османской империей территорий православные славяне. "Я хочу укреплять эти исторические связи, – уверяет Живкович. – Кроме того, в ЛНР и ДНР уже живут несколько сербов, у которых и дети родились, у некоторых уже двое, трое. Обязательно надо построить сербский культурный центр!"
“Если будет нужно, я снова возьму в руки оружие”
Понятно, что он не гуманитарий – представителей гуманитарных организаций непривычно видеть в форме и с оружием в руках
"Живкович довольно осторожно относится к материалам, которые выкладывает на своей странице в Фейсбуке, – считает Филип Рудич, журналист Балканской сети журналистов-расследователей и автор статьи об объявлениях Живковича в соцсетях. – Он пытается представлять себя как человека, который занимается гуманитарной деятельностью. Однако у Живковича много фотографий, на которых он запечатлён в форме, с военными, добровольцами и командирами".
Рудич отметил, что на странице "Комендант Братислав Живкович" в фейсбуке размещены фотографии 2018 года, которые свидетельствуют о том, что Движение четников активно действует на Украине. “Понятно, что он не гуманитарий – представителей гуманитарных организаций непривычно видеть в форме и с оружием в руках”, – уверен журналист. В соцсетях достаточно материалов, которые могли бы стать доказательствами стороны обвинения, если речь пойдет о перспективе уголовного наказания Живковича. На странице “Комендант Братислав Живкович” есть и видео 2017 года, на котором Живкович рассказывает компании казаков о своей готовности повоевать, “если будет нужно снова": "Я возьму оружие, и мои казаки, мои четники, и мы придём к вам на помощь, не только в России, а в любой православной стране”. Указано, что видео снято в Румынии.
Россия не забывает своих героев
В январе этого года депутат Государственной думы, член генсовета "Единой России" Евгений Фёдоров направил письмо президенту Сербии Александру Вучичу, в котором попросил "разобраться в сложившейся ситуации" с Братиславом Живковичем. Депутат добивался, чтобы – "если вина Живковича не доказана" – ему вернули паспорт для выезда в Донецк "к своей гражданской жене, которая ждёт ребёнка". В переписке с Радио Свобода Живкович сообщил, что прежде у него в Луганске была беременная подруга, у которой из-за нервного расстройства в связи с его задержанием в Сербии в декабре прошлого года случился выкидыш. Фёдоров в своем письме утверждает, что Живковича "арестовали, предъявив ему очень серьёзные обвинения, через месяц после визита президента Украины Порошенко в Сербию". В письме также отмечено, что Живкович – организатор первого за 100 лет в России сербского добровольческого отряда, что он не нарушал законов Российской Федерации, "ЛНР" и "ДНР". Фёдоров выразил надежду, что случай Братислава Живковича – "не случай политического преследования, а ошибка".
Нет сведений о том, что власти Сербии как-то отреагировали на это письмо. Если вина Живковича будет доказана, он может быть приговорен к десятилетнему сроку тюремного заключения.
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