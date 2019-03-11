"Хабр": почтовый ящик Protonmail блокируется по запросу ФСБ

Российский оператор связи МТС блокирует доставку сообщений на электронные почтовые ящики Protonmail по запросу Федеральной службы безопасности России. Об этом говорится в расследовании проведённом администрацией сайт "Хабр".

Согласно опубликованному материалу, участники сообщества, которые пользуются Protonmail, перестали получать ежедневную рассылку сообщений от "Хабра". Администрация ресурса обнаружила, что отправленная электронная почта блокируется в сети МТС. В компании ответили, что в конце февраля получили письмо от ФСБ, в котором от них потребовали заблокировать 26 сетевых адресов. Ведомство объяснило необходимость блокировки "участившимися случаями телефонного терроризма" и "обеспечением безопасности" при проведении Универсиады в Красноярске.

Копия письма опубликована в расследовании "Хабра". На запрос администрации ресурса в ФСБ, на момент публикации материала ответа не поступило.

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