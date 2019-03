Русский канон. Артемий Троицкий гоняет по ночному проспекту

Хедлайнеры сто шестого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – советский и российский рокер Алексей Борисов и главный проект его творческой жизни, ансамбль "Ночной проспект". Рок-критик Артемий Троицкий давно и пристально изучает и анализирует художественные искания Борисова, который не торопится следовать русскому музыкальному канону, но сам создаёт его.

Сегодняшний вернисаж галереи музыкальных выдумщиков посвящается Алексею Борисову – музыканту и иногда вокалисту, участнику бесчисленных музыкальных проектов и моему старинному приятелю. Родился Алексей в винтажном для передовой российской музыки 1960 году, а значит, познакомились мы, когда Лёше было 23 года. Незадолго до этого он окончил исторический факультет МГУ и работал, если память мне не изменяет, там же, где мой отец, – в знаменитом ИМЭМО, Институте мировой экономики и международных отношений. Но встретились мы совсем не по этой линии.

В то время Борисов играл и пел в группе "Проспект" – ретро-ансамбле, исполнявшем советский твист 60-х годов; примерно та же ниша, что группа "Браво". До этого Алексей подыгрывал на гитаре в группе "Центр", но этого раннего периода я не застал. Чуть позже, на заре перестройки, когда песнями советских композиторов уже можно было не маскироваться, проект Борисова сменил название на более таинственное "Ночной проспект", усилился клавишником и композитором Иваном Соколовским и стал исполнять актуальную музыку в стиле электронной "новой волны".

"Ночной проспект" и Наташа Боржомова с композицией "Ох!"

Поёт Алексей Борисов неплохо, но, по-видимому, не очень любит это занятие. В "Ночном проспекте" появилось немало приглашённых вокалистов обоих полов, помимо малоизвестных и теперь уже совсем забытых Наташи Боржомовой и Нового Романтика, это была и Жанна Агузарова. Но главный хит того периода исполнила всё же Боржомова – это песня, официально именуемая "Ох!", но памятная по первой строке: "Ох, если бы я умерла, когда я маленькой была..." К сожалению, сочинение оказалось пророческим: отчаянная девушка Наташа (настоящая её фамилия Агапова) вскоре скончалась. Борисов, помимо основной группы, осуществлял довольно своеобразные студийные проекты: записал набор советских шлягеров в электронной аранжировке ("Цвета позолоченных лет"); под псевдонимом Алексей Столичных выпустил альбом "Богатство", ироничный гимн гламурной московской жизни; аккомпанировал и продюсировал Александра Барабашева. Диск Барабашева ("Привет, Москва!") вышел на лейбле с гордым названием "МГУ Рекордс".

Александр Барабашев и "Ночной проспект" с композицией "На разных квартирах"

"Ночной проспект" с композицией "Радиоприёмник"

Постепенно музыка "Ночного проспекта" становилась всё более жёсткой: альбомы "Демократия и дисциплина" и особенно "Кислоты" (1987–88 годы) не вписывались в канву мелодичного электро-попа и постмодернового ретро. Это были очень жёсткие, бескомпромиссные по звуку работы, вполне позволяющие назвать группу Борисова-Соколовского первопроходцами стиля "индастриал" на нашей территории. Ощутимого публичного успеха "Ночной проспект" не имел, но пользовался непререкаемым уважением среди музыкантов и самых "продвинутых" меломанов. Алексей оставался фигурой загадочной и уникальной: миловидный, стильный и аккуратный, скромный и сдержанный, он выглядел чуждым среди расхристанных рокеров. Зато прекрасно смотрелся бы в качестве молодого дипломата, учёного или даже бюрократа. Честно говоря, не знаю, когда Лёша завершил – и завершил ли вообще – свою научную карьеру, но стиль и манеры интеллектуала он сохранил в полном объёме.

Fake Cats Project с композицией "Белые ночи"

С начала 90-х годов "Ночной проспект" ведёт полулетаргическое существование; в 2005-м умер после тяжёлой болезни Иван Соколовский; состав группы неоднократно менялся. Параллельно Борисов участвовал в бессчётных "одноразовых" и нескольких долгоиграющих проектах. К последним относился электронный дуэт F.R.U.I.T.S. с композитором Павлом Жагуном, этно-роковое трио "Волга" с прекрасной солисткой Анжелой Манукян, и экспериментальная группа Fake Cats Project, стилистику которой я определить не берусь. По количеству альбомов, вышедших за границей, Борисов, возможно, превзошёл всех своих российских коллег – этих альбомов не менее полутора десятков. Все они записаны в сотрудничестве с уважаемыми мировыми авангардистами, от финна Антона Никкиля до японца K.K.Null.

"Ночной проспект" с композицией "Полиуретан"

Это инструментальная электро-акустическая музыка, зачастую импровизированная, затрагивающая различные радикальные направления, от "шумовой" до фри-джаза. К сожалению, эти записи отнюдь не отличаются "радиодружелюбием". Прослушав шесть новых альбомов Алексея в различных творческих комбинациях, в программе я готов предложить вам треки из двух – "Русского Канона" очень странных Fake Cats и – сюрприз, сюрприз! – свежего "Ночного проспекта" под названием "Полиуретан". Здесь, как и почти 35 лет назад, зазвучал женский голос. Вокалистку и барабанщицу зовут Ольга Носова. И есть у меня подозрение, что неутолимая страсть Лёши Борисова к новой музыке принесёт его заинтригованным поклонникам ещё массу сюрпризов.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 106):

1. Franz Ferdinand (UK). Always ascending, LP Always Ascending

2. Nona Hendryx & Gary Lucas (USA). When it Blows it Stacks, LP The World of Captain Beefheart

3. Massa Dembele (Burkina Faso). Sia, LP Mezana Dounia

4. C.A.R. (France). VHS, LP Pinned

5. "Ночной Проспект" и Наташа Боржомова (СССР). "Ох!", LP "Незнакомые лица"

6. Александр Барабашев и "Ночной Проспект" (СССР). На разных квартирах, LP "Привет, Москва!"

7. "Ночной Проспект" (Россия). "Зимнее море", LP "Полиуретан"

8. Fake Cats Project (Россия). "Белые ночи", LP "Русский канон"

9. The Moonlandingz (UK). Vessels, LP Interplanetary Class Classics

10. Tunto (Finland). Moroccan Train Twist Music, LP Ilona

11. Irma Vep (UK). Still Sorry, LP No Handshake Blues

12. Damaged Bug (USA). Bog Dash, LP Bunker Funk

13. Okzharp & Manthe Ribane (UK/South Africa). W U @, LP Closer Apart