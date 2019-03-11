Правозащитник Оюб Титиев выступил с последним словом в суде

В Шалинском городском суде прошли прения сторон по делу правозащитника Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков. Глава чеченского отделения "Мемориала" выступил с последним словом, сообщает "Новая газета".

Титиев поблагодарил всех кто его поддерживал последний год, а также извинился перед близкими "за страдания, что причинил". Правозащитник напомнил, что к президенту России Владимиру Путину дважды обращались по его уголовному делу, однако ответ до сих пор не был получен. "У меня нет иллюзий относительно приговора. Я знаю, что он будет обвинительным. Я уповаю на Всевышнего, если он считает, что мне надо находиться за решеткой, я и это приму", - заявил Титиев.

Во время прений, прокуроры попросили для правозащитника четыре года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. В качестве смягчающего обстоятельства, был назван возраст Титиева. Защита правозащитника настаивала на том ,что дело полностью сфальсифицировано, а доказательства по уголовному делу оформлены с нарушениями. Приговор Титиеву будет оглашён 18 марта в 10:00.

Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Вину Титиев не признаёт и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры.